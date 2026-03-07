Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Val di Fassa e gigante Kranjska Gora, canali diversi, streaming

Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Sarà un sabato dalle grandi emozioni e per tutti i gusti quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, orario di partenza previsto alle 10:45, e lo slalom gigante maschile di Kranjska Gora, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30.
Laura Pirovano ha finalmente infranto il tabù della prima vittoria nel circuito internazionale regolando di un solo centesimo Emma Aicher nella gara di ieri e ha rilanciato così in maniera prepotente le proprie ambizioni di vittoria del trofeo di specialità. L’azzurra, a due gare dal termine, è terza con 336 punti e vanta un ritardo di 50 punti nei confronti della tedesca e di 64 verso la leader Lindsey Vonn.
Il diciassettesimo posto conquistato da Sofia Goggia ne ha invece complicato il cammino in maniera probabilmente decisiva. La bergamasca occupa al momento il settimo posto con 254 punti e in sole due uscite deve ottenere 147 punti più della leader della graduatoria e sperare che nessuna delle atlete che la precedono riesca a centrare risultati migliori.
In campo maschile tornano nuovamente protagoniste le discipline tecniche dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. La storica Podkoren di Kranjska Gora ospita lo slalom gigante. La gara odierna rappresenta l’ultimo appuntamento prima della finale prevista sulle nevi di Lillehammer. Marco Odermatt può chiudere i conti per la classifica di specialità e aggiudicarsi così il trofeo per la quinta volta consecutiva.
In casa Italia l’auspicio è che Alex Vinatzer, il grande deluso della rassegna a cinque cerchi, possa regalarsi un sussulto d’orgoglio grazie al quale conquistare un risultato di prestigio che sarebbe molto importante dal punto di vista del morale in vista della gara conclusiva.
Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà la discesa libera femminile in diretta, mentre RaiSport HD proporrà le due manche del gigante maschile in Slovenia. Sarà possibile seguire i due appuntamenti in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI
Sabato 7 marzo
Ore 09.30 Prima manche slalom gigante maschile Kranjska Gora – Diretta tv RaiSport HD
Ore 10.45 Discesa libera femminile Val di Fassa – Diretta tv Rai 2
Ore 12:30 Seconda Manche slalom gigante maschile Kranjska Gora – Diretta tv RaiSport HD
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (discesa femminile) e RaiSport HD (gigante maschile)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA DISCESA LIBERA FEMMINILE VAL DI FASSA
1 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
2 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
3 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
4 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
8 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
10 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
13 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
14 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
15 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
18 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
20 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
21 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
22 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
23 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
24 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
25 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
26 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
29 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
33 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head
34 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
35 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
36 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head
41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
44 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
45 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
46 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
47 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
48 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
49 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
50 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
51 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
52 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
53 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
PETTORALI DI PARTENZA SLALOM GIGANTE KRANJSKA GORA
1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
8 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
9 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
10 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
11 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
12 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
13 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
14 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
15 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
17 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
18 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
19 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
20 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
21 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
22 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer
23 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
24 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
25 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
26 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
27 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
28 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
30 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
31 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar
32 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
33 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
34 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
35 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
36 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
37 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head
38 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
39 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
40 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli
41 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
43 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
44 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer
45 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol
46 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
47 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
48 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar
49 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
50 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
51 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
52 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
53 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
54 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl
55 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
56 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic
57 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol
58 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon
59 6294496 PIZZATO Stefano 2003 ITA Rossignol
60 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol
61 6191078 LARDON Thomas 2001 FRA Salomon
62 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head
63 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol
64 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
65 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl
66 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer
67 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic
68 103857 ST-GERMAIN William 1992 CAN Rossignol
69 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR Rossignol