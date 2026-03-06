Pagelle discesa Val di Fassa 2026: adesso Laura Pirovano può diventare una big; Goggia ha patito il ghiaccio

PAGELLE DISCESA FEMMINILE VAL DI FASSA 2026

Venerdì 6 marzo

Laura Pirovano, 10 e lode: in un colpo solo si è ripresa tutto. Sin qui aveva collezionato ben undici piazzamenti tra quarta e quinta posizione in Coppa del Mondo, senza essere mai salita sul podio. Peraltro anche alle Olimpiadi era stata quinta in superG (e sesta in discesa…). Oggi era il suo giorno. Ha sciato in maniera impeccabile, eccellendo anche nei tratti di pura scorrevolezza. Le stelle si sono finalmente allineate a suo favore, come testimonia il centesimo di vantaggio su Emma Aicher. Questo successo può segnare una svolta. Parliamo di un’atleta ancora 28enne, in uno sci contemporaneo dove in tante raggiungono l’apice a 30 anni. La stessa Federica Brignone, solo per fare un esempio, a 33 era molto meglio che a 28, anzi ha veramente impresso la svolta decisiva della sua carriera dai 29 in poi. Pirovano, sia chiaro, non potrà mai essere Brignone. Ma può diventare una big della velocità nel prossimo quadriennio. L’auspicio è che abbia definitivamente spiccato il volo.

Emma Aicher, 9: la tedesca sta mettendo seriamente paura a Mikaela Shiffrin per la Coppa del Mondo generale. Adesso il divario tra le due è di appena 139 punti…Non è un caso che l’americana abbia deciso di correre ai ripari e di disputare il superG previsto domenica in Val di Fassa. La giovane tedesca continua a stupire per la naturalezza e la fluidità di una sciata da predestinata. Può realmente aprire un ciclo in un futuro sempre più prossimo.

Breezy Johnson, 7.5: decimo podio in Coppa del Mondo, senza aver però mai vinto. Con gli ori ai Mondiali e alle Olimpiadi, tuttavia, pensiamo che ci sia di che consolarsi…

Elena Curtoni, 6,5: eguaglia il miglior piazzamento stagionale in discesa (decima). Negli ampi curvoni si è rivista su buoni livelli: prestazione incoraggiante in vista del superG. La valtellinese ha 35 anni: quella in corso sarà la sua ultima stagione?

Roberta Melesi, 7: miglior piazzamento in carriera in discesa (quindicesima). Fa segnare addirittura il miglior tempo assoluto al quarto intermedio. Questa ragazza va per i 30 anni, ma vale lo stesso discorso fatto per Pirovano: non è escluso che il meglio debba ancora venire…

Sofia Goggia, 5: raramente quest’anno, soprattutto le donne, hanno trovato nevi ghiacciate. E la bergamasca ha fatto tanta fatica ad adattarsi. Dovrà correre ai ripari, se non per domani, di sicuro per domenica, quando si giocherà la Coppa del Mondo di superG. Quella di discesa è invece ormai quasi fuori portata, salvo ribaltoni nelle ultime due gare.