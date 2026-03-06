Finalmente Laura Pirovano: “Me la sono goduta, è tutto nuovo. 1 centesimo? Dopo tutte le volte che è andata male a me…”

Laura Pirovano è in testa alla prima discesa libera femminile della Val di Fassa, recupero di quella cancellata a Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, dopo la discesa delle prime 20 atlete, parla ai microfoni di Rai 2 HD senza sbilanciarsi.

L’azzurra è molto soddisfatta della sua prova, ma non fa ancora festa: “È andata bene, sono riuscita a far bene, sono contenta della mia run, penso di aver messo in campo un po’ tutto oggi, quindi non mi sbilancio finché non è finita, visto anche esperienze passate“. Pirovano ribadisce la bontà di quanto fatto quest’oggi, ma preferisce attendere il termine della gara: “Sono comunque contenta di come ho sciato, sono agitatissima, avrei voluto scendere per ultima. Così è veramente una sofferenza, però spero di tener duro“.

Dopo la numero 30 l’azzurra torna ai microfoni di Rai 2 HD: “Mi viene un po’ di agitazione a parlarne ora, perché l’ultima volta che l’ho fatto poi mi hanno fregato. Sono al settimo cielo, perché mi sono sentita, a sciare, veramente bene, la pista mi piaceva, mi piaceva il fondo, quindi me la sono anche goduta da cima a fondo. Sinceramente forse devo ancora un po’ realizzarlo, è tutto nuovo ovviamente, aspetterò fino all’ultima concorrente con le mani che mi tremano, questo lo so, ma è una bellissima giornata“.

Vittoria per 0″01 sulla tedesca Emma Aicher: “Un centesimo so benissimo che è una beffa, infatti le ho detto anche che mi dispiace, però dopo tutte le volte che per qualche centesimo è andata male a me, oggi ho intenzione di godermela veramente. Affronto ogni gara consapevole di star bene, consapevole di poter fare bene, poi è sempre andata così, quarta, quinta, sesta, non so dire come mai e non so neanche dire cosa ci sia stato di diverso oggi, io l’ho affrontata come al solito, semplicemente è girata meglio, non lo so, sono veramente contenta di come ho affrontato tutta la stagione, di come ho affrontato oggi, e spero di continuare così, mancano poche gare, è tutto bello oggi“.