E VENNE IL GIORNO! Laura Pirovano ha vinto! Aicher beffata di 0.01 nella discesa in Val di Fassa

Finalmente Laura Pirovano! Il giorno più atteso è arrivato per la trentina, che nella prima discesa in Val di Fassa centra non solo il primo podio, ma soprattutto la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Un’emozione fortissima per Pirovano, che ha rotto questa maledizione proprio davanti ai suoi tifosi, in quella che era la sua gara numero 125 in carriera. In questa stagione, però, più volte la trentina era andata vicinissima a questo traguardo e soprattutto ora sogna in grande, visto che Pirovano è pienamente in corsa anche per provare a vincere la coppa di discesa.

Un successo con il brivido e con un pizzico di fortuna, visto che Pirovano ha preceduto di solo un centesimo Emma Aicher. La tedesca ha fatto la differenza nella parte alta della “La Volata”, ma nel tratto centrale l’azzurra è stata eccezionale, portandosi dietro grandissima velocità fino al traguardo, facendo segnare il miglior tempo negli ultimi due settori.

Sul podio ci sale anche l’americana Breezy Johnson, che ha accusato un ritardo di 29 centesimi dall’azzurra. Quarta la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.32), che ha preceduto le austriache Cornelia Huetter (+0.34) e Ariane Raedler (+0.36). Settimo posto per la slovena Ilka Stuhec (+0.41) davanti alla svizzera Corinne Suter (+0.49) e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.55).

Completa la Top-10 Elena Curtoni, che ha accusato un ritardo di 73 centesimi dalla connazionale. Buon quindicesimo posto per Nadia Delago (+0.86) davanti ad una Sofia Goggia (+0.90), che ha fatto davvero tanta fatica su questo tracciato. Qualche sbavatura nel finale per la bergamasca, che ha perso velocità nel tratto conclusivo. Più indietro ancora Nicol Delago (+0.95).

Diventa molto avvincente la lotta per la coppa di discesa. Lindsey Vonn è sempre in testa con 400 punti, ma ormai è destinata ad essere superata. Emma Aicher è al secondo posto con 386, ma subito dietro c’è Laura Pirovano con 336. Quarta l’altra tedesca Weidle-Winkelmann (306). Domani si replica nuovamente in Val di Fassa e poi ci sarà ancora la discesa delle finali a Lillehammer.