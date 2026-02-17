Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 18 febbraio, tv, streaming

Giorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 18 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno medaglie, ovvero lo slopestyle maschile di snowboard, le team sprint di sci di fondo, la staffetta femminile di biathlon, lo slalom femminile di sci alpino, gli aerials femminili di sci freestyle, e la staffetta femminile ed i 500 maschili di short track.

Grandi speranze per l’Italia sono riposte nella team sprint tl di sci di fondo con Elia Barp e Federico Pellegrino, nelle staffette femminili di biathlon e short track e nei 500 metri maschili di short track con Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI

Mercoledì 18 febbraio

9.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud

9.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, qualificazioni (Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter)

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2 (Italia)

10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker)

10.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, qualificazioni (Elia Barp/Federico Pellegrino)

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminili, finale 1

11.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, finale (Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-vincente Germania-Francia

12.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, finale (Elia Barp/Federico Pellegrino)

12.30 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminili, finale 2

12.59 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.28 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker)

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4 (Italia 1, Italia 2)

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA

14.45 BIATHLON – Staffetta 4×6 km femminile (Italia)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-vincente Cechia-Danimarca

18.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-vincente Svizzera-Italia

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia

20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschili, quarti di finale (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali)

20.44 SHORT TRACK – 500 metri maschili, semifinali

20.51 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, Finale B

21.00 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A (Italia)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 4: Stati Uniti-vincente Svezia-Lettonia

21.27 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale B

21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale A

