Italia, sfrutta le strutture per il futuro! Lo sci freestyle è lo sport con più medaglie alle Olimpiadi, Tabanelli sia uno sprone

Lo sci freestyle è lo sport che assegna il maggior numero di titoli alle Olimpiadi Invernali: ben quindici medaglie d’oro di Milano Cortina 2026 provengono da questa disciplina, che stacca su questo fronte lo speed skating (14), lo sci di fondo (12), lo snowboard e il biathlon (10), mentre sua maestà sci alpino si ferma a 10. È il 13% del totale (15 su 116). Questi numeri spiegano l’importanza assoluto del settore nell’universo della neve e del ghiaccio, con ben sette specialità protagoniste: Big Air, moguls, dual moguls, slopestyle, aerials, skicross, halfpipe.

Si tratta di un universo che l’Italia non ha praticamente mai esplorato: il Bel Paese è stato per decenni un piccolissimo puntino nella geografia del freestyle, nei fatti una comparsa che non riusciva mai a sedersi al tavolo dei grandi. Ci ha pensato Flora Tabanelli a portare il tricolore sul podio a cinque cerchi per la prima volta nella storia, conquistando la medaglia d’oro nel Big Air. Suo fratello Miro non è riuscito a qualificarsi alla finale della stessa specialità e nello slopestyle, poi aspetteremo Simone Deromedis e Jole Galli nello skicross tra venerdì e sabato.

Su quindici gare, nei fatti l’Italia è competitiva in tre e cogliamo l’occasione per fare un grande plauso a Maria Gasslitter (ottima decima nello slopestyle, oltre che nona ieri sera). Indubbiamente non era facile praticare freestyle e alle nostre latitudini a causa di una evidente carenza di strutture e inoltre alcune specialità richiedono una certa dose di coraggio, non così facilmente reperibile. Senza trascurare un aspetto culturale che ha probabilmente un po’ limitato lo sviluppo di questo sport nel Bel Paese.

Dopo l’apoteosi di Tabanelli, e in attesa dello skicross, è lecito sollevare un’invocazione: non dilapidiamo il vantaggio di avere in casa strutture e impianti splendidi come quelli realizzati per queste Olimpiadi. Devono essere la base per le nuove generazioni, è grazie a quello che si è costruito a Livigno che l’Italia rafforzarsi nello sci freestyle. Non dismettiamo, non dimentichiamo, non trascuriamo, non lasciamo cadere in disuso, ma sfruttiamo, usiamo, adoperiamo, investiamo.

La località valtellinese dovrà attrarre i giovani e nuovi praticanti, dovrà stimolare alla pratica di queste specialità, dovrà essere la base per gli allenamenti di chi è in Nazionale attualmente, dovrà permettere di crescere tecnicamente e migliorarsi costantemente vicino a casa. Per essere una splendida realtà nel prossimo futuro anche in aerials, moguls, dual moguls, halfpipe (oltre a confermarsi in Big Air, slopestyle, skicross) e provare a contribuire al medagliere con più sostanza.