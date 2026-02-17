CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 18 febbraio, italiani in gara, streaming
Una sola partita, ma da vivere stone dopo stone. Domani, mercoledì 18 febbraio, l’Italia del curling si affiderà a Joel Retornaz e compagni, chiamati a vincere un grande match al cospetto della Svezia per rincorrere ancora il sogno semifinali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Gli azzurri dopo un avvio brillante si sono resi artefici di un percorso eccessivamente altalenante. In questo momento si trovano spalle al muro: per poter lottare per la top 4 servirà quindi battere la compagine svedese, anche lei alle prese con un cammino negativo.
I nostri ragazzi scenderanno sul ghiaccio alle 19:05 nell’unica sessione prevista. Al loro fianco ci saranno anche Canada-Germania, Cechia-USA e Gran Bretagna-Cina.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda martedì 17 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+ HBO, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV OLIMPIADI 2026
19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (Italia-Giappone, Italia-USA), in alternanza con altri sport
Diretta streaming: Rai Play(Italia-Giappone, Italia-USA), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.
Diretta testuale: OA Sport.