Dove vedere in tv Italia-Canada, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

L’Italia sta cercando di onorare al meglio il torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, terribilmente compromesso dopo le cinque sconfitte iniziali che hanno costretto a salutare in anticipo il sogno di qualificarsi alle semifinali. Stefania Constantini e compagne stanno provando a distinguersi di fronte al proprio pubblico, con l’intento di conquistare qualche vittoria per rendere meno amaro il bilancio sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

L’appuntamento con la penultima partita del round robin è per mercoledì 18 febbraio (ore 19.05): l’Italia se la dovrà vedere contro il formidabile Canada, si preannuncia una sfida particolarmente impossibile contro le Campionesse del Mondo, che sono oggettivamente una spanna sopra e che non dovrebbero avere problemi a conquistare quello per loro sarebbe un importante successo in ottica qualificazione alle semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, partita del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-CANADA CURLING OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Canada a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaisportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.