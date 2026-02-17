Milano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Italia già a medaglia in 10 sport diversi alle Olimpiadi! Caccia al record degli USA
All’alba dell’undicesimo giorno successivo alla Cerimonia d’Apertura, l’Italia occupa il secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: 8 ori, 4 argenti, 11 bronzi, per 23 allori complessivi che pongono il Bel Paese alle spalle soltanto della Norvegia (12-7-9), ma davanti a USA (6-8-5), Paesi Bassi (6-5-1). Gli azzurri hanno già superato gli storici record di Lillehammer 1994 in termini di titoli e di presenze sul podio, ma l’appetito vien mangiando e ora si cercherà di lottare per rimanere nella top-3, provando a sfondare il muro delle trenta medaglie e sognando la doppia cifra in termini di ori.
L’Inno di Mameli è risuonato due volte per le imprese di Federica Brignone (superG e gigante, dieci mesi un terribile infortunio) e Francesca Lollobrigida (3000 metri nel giorno del suo 35mo compleanno e 5000 metri di speed skating), per la stoccata di Lisa Vittozzi (inseguimento di biathlon), per la magica doppietta nei doppi di slittino (Andrea Voetter/Marion Oberhofer ed Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner) e per lo show offerto nella staffetta mista di short track. Il tricolore è salito sul pennone più alto in quattro discipline diverse e l’Italia ha saputo conquista almeno una medaglia in ben dieci sport!
Nello specifico, in ordine alfabetico: biathlon (un oro, un argento, zero bronzi), curling (0-0-1), pattinaggio di figura (0-0-1), sci alpino (2-1-2), sci di fondo (0-0-1), sci freestyle (0-0-1), short track (1-1-0), slittino (2-0-2), snowboard (0-1-2), speed skating (2-0-1). In questa speciale graduatoria che premia la polivalenza l’Italia è nettamente prima: gli USA sono a quota 9, la Norvegia e la Germania sono ferme a 7, la Francia e l’Austria hanno diversificato in sei occasioni, cinque tipi di gioia differenti per Giappone e Canada, poi a seguire Svezia a 4, Svizzera a 3, solo short track e speed skating per i Paesi Bassi.
A Milano Cortina 2026 si gareggia in sedici sport, dunque ce ne sono sei in cui l’Italia non è riuscita ad alzare le braccia al cielo: bob, combinata nordica (non ci saranno occasioni di portare a casa allori), hockey ghiaccio (oggi il playoff maschile contro la Svizzera per meritarsi la qualificazione ai quarti di finale, ma ambire al podio è nei fatti impossibile), salto con gli sci (non ci sono speranze), sci alpinismo (le gare devono ancora iniziare, è al debutto a cinque cerchi), skeleton (competizioni già terminate).
L’Italia può nei fatti ritoccare la propria statistica in due sport: nel bob a 4 servirà una magia di Patrick Baumgartner, già salito sul podio durante la stagione di Coppa del Mondo e che potrebbe inventarsi il colpaccio sulla pista di casa, pur non avendo così convinto nelle prime due manche del bob a 2; nello sci alpinismo si sogna in grande con Giulia Murada, che un mese fa è stata terza nella sprint di Courchevel valida per il massimo circuito internazionale itinerante e che ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco nello stesso format, l’unico presente in questa edizione delle Olimpiadi insieme alla staffetta mista.
Attenzione a un possibile record: se Baumgartner o Murada dovessero riuscire nell’obiettivo, l’Italia eguaglierebbe lo storico primato di undici sport diversi a medaglia nella stessa edizione dei Giochi firmato dagli USA a PyeongChang 2018! E se entrambi dovessero firmare il colpaccio, allora si materializzerebbe uno storico sorpasso nella speciale graduatoria, che testimonierebbe ancora di più l’ecletticità del Bel Paese.