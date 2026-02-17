A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 18 febbraio, italiani in gara, streaming

Una giornata all’insegna dello spettacolo allo Snow Park di Livigno. Domani, mercoledì 18 febbraio, si svolgerà la finale dell’aerials, specialtà facente parte del programma di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

I finalisti saranno decretati dopo le fasi di qualificazione che si svolgeranno martedì 17 febbraio. Ma a prescindere dagli atleti coinvolti, il pubblico presente e i telespettatori rimarranno incantati dalle difficilissime esecuzioni dei protagonisti in quella che è ritenuta probabilmente la disciplina più emozionante di tutto il comparto del freestyle.

La decima giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri spor. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente tutti i segmenti in programma.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

11.30 Aerials femminile, finale 1

12.30 Aerials femminile, finale 2

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max. Eurosport 1, visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.