Sport in tv oggi (venerdì 27 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 27 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sugli sport invernali. Sulle nevi di Soldeu, ad Andorra, andrà in scena la discesa femminile di sci alpino, valida per la Coppa del Mondo. Messe alle spalle le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, ci si concentra su quanto rimane da fare nel massimo circuito internazionale. Non ci sarà Federica Brignone. La campionessa valdostana ha deciso di non gareggiare per il dolore alla gamba sinistra.
Fari puntati, quindi, su Sofia Goggia che vorrà mettersi in mostra. Assisteremo anche alla seconda prova cronometrata della discesa maschile a Garmisch Partenkirchen (Germania), con Giovanni Franzoni che ha fatto capire di trovarsi piuttosto bene nel primo training. Da seguire poi gara-1 dell’appuntamento dello skicross a Kopaonik (Serbia), col campione olimpico Simone Deromedis tra i protagonisti.
Andando oltre, da seguire con attenzione anche il primo week end del Motomondiale 2026 in Thailandia, i diversi tornei di tennis con gli italiani in campo, le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 con l’Italia che sfiderà la Gran Bretagna, la terza tappa del Giro di Sardegna e tanto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 27 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 27 febbraio
03.00 Moto3, GP Thailandia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
03.50 Moto2, GP Thailandia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
04.45 MotoGP, GP Thailandia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
06.30 Judo, Grand Slam Tashkent 2026: prima giornata (elimination round) – Diretta streaming su Judo Tv.
07.15 Moto3, GP Thailandia 2026: Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
08:00 Slittino, Coppa del Mondo 2026 a St. Moritz (Svizzera): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.
08.05 Moto2, GP Thailandia 2026: Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
09.00 MotoGP, GP Thailandia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
10.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026 a Kulm (Austria): competion round HS235 uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo 2026 a Garmisch Partenkirchen (Germania): seconda prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.
10:00 Speed skating, Mondiali junior 2026 a Inzell (Germania): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.
10.30 Tennis, ATP Dubai 2026: semifinali doppio – Diretta tv Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic 1° match e inizio programma alle 10.30 italiane)
11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo 2026 a Soldeu (Andorra): discesa femminile – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
11.15 Ciclismo, Giro di Sardegna 2026: terza tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13.40; in streaming dalle 13.40 su Discovery+, HBO Max e sul canale Youtube Lega Ciclismo Professionistico.
12.00 Calcio, sorteggio ottavi di finale Champions League 2026 – Diretta tv su Sky Sport 24 (200); in streaming su SkyGo, NOW, Amazon Prime Video e su UEFA Tv.
12.00 Skicross, Coppa del Mondo 2026 a Kopaonik (Serbia): fasi finali uomini e donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
12.45 Golf, Cognizant Classic in the Palm Beaches 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ ed HBO Max.
13.00 Judo, Grand Slam Tashkent 2026: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.
13.00 Calcio, sorteggio ottavi Europa League 2026 – Diretta tv su Sky Sport 24 (204); in streaming su SkyGo, NOW e su UEFA Tv.
13.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2026 a Kulm (Austria): qualificazione HS235 uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
14.00 Calcio, sorteggio ottavi Conference League 2026 – Diretta tv su Sky Sport 24 (204); in streaming su SkyGo, NOW e su UEFA Tv.
14:00 Tennis, ATP Dubai 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
16.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026 a Kulm (Austria): 7.5 km compact uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
16.20 Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 ad Ancona: finale getto del peso femminile – Nessuna copertura tv/streaming.
17:00 Tennis, ATP Santiago 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix fino alle 20.30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Pellegrino vs Darderi 3° match non prima delle 22.30 italiane)
17.45 Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 ad Ancona: finale getto del peso maschile – Nessuna copertura tv/streaming.
19.00 Calcio, Serie B 2026: Monza vs Virtus Entella – Diretta streaming su DAZN e su Lab Channel.
20.00 Tennis, WTA Austin 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
20.30 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Gran Bretagna vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Catania vs Avellino – Diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: L84 vs Capurso – Diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Mantova vs Città di Cosenza – Diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Napoli Futsal vs AS Roma – Diretta tv Sky Sport (canale da definire); in streaming su SkyGo, NOW e sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
20.30 Calcio, Serie C 2026: Cittadella vs Ospitaletto – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Serie C 2026: Giana Erminio vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Serie C 2026: Arzignano vs Novara – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Serie C 2026: Pergolettese vs Triestina – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Budesliga 2026: Augsburg vs Colonia – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Serie A 2026: Parma vs Cagliari – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
20.45 Calcio, Ligue1: Strasburgo vs Lens – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Tennis, WTA Merida 2026: quarti di finale – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
(Paolini vs Boulter 4° match e inizio programma alle 21.00 italiane)
21.00 Calcio, Serie B 2026: Sampdoria vs Bari – Diretta streaming su DAZN e su Lab Channel.
21.00 Calcio, Premier League 2026: Wolverhampton vs Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Liga 2026: Levante vs Alaves – Diretta streaming su DAZN.
02.00 Tennis, ATP Acapulco 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Cobolli vs Kecmanovic 1° match e inizio programma alle 02.00 italiane)
