LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: torna il campione olimpico Deromedis!

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della gara della Coppa del Mondo di skicross, con la competizione che torna dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con la tappa di Kapaonik, in Serbia, che è pronta a regalarci grandissime soddisfazioni come hanno fatto i giochi olimpici, visto che Simone Deromedis e Federico Tomasoni hanno vinto rispettivamente l’oro e l’argento.

Oltre il campione olimpico e il secondo classificato, a rappresentare l’Italia ci saranno anche Edoardo Zorzi e Yanick Gunsch, qualificatosi con il trentaduesimo tempo. Ovviamente, non dimentichiamo la presenza del canadese Reece Howden, lo svedese David Mobaerg e lo svizzero Martin Gil, qualificati nelle prime cinque posizioni, con il quinto che è proprio il nostro Simone.

Per quanto riguarda la competizione femminile, l’Italia punterà tutto su Jole Galli che, purtroppo, non è riuscita ad ottenere una medaglia alle Olimpiadi ma che avrà la pettorina numero tre per le fasi finali della gara. A giocarsi la vittoria con lei, ovviamente, ci saranno la svedese Sandra Neaslund e la svizzera Fanny Smith.

La gara di Kapaonik di Coppa del Mondo inizierà alle 12.00, per quanto riguarda la competizione maschile, con quella femminile che partirà alle 12.24, al termine degli ottavi di Deromedis e compagni. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!