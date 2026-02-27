LIVE Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: trasferta molto delicata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali di basket 2027. Primo dei due impegni di questa seconda finestra per gli azzurri, che affronteranno nuovamente gli inglesi lunedì sera al Modigliani Forum di Livorno.

La rappresentativa del Belpaese arriva al match odierno con un bilancio di una vittoria – storica e ‘pesante’ in trasferta contro la Lituania (81-82) – e una sconfitta casalinga contro l’Islanda (76-81) nel debutto di Luca Banchi da Commissario Tecnico. Fari puntati sui giovani Davide Casarin e Saliou Niang, con ‘Momo’ Diouf e Marco Spissu che proveranno a guidare i compagni anche in questa trasferta oltremanica.

La Gran Bretagna vuole provare a mettere in difficoltà gli azzurri, con la compagine britannica capace di trovarsi davanti nel punteggio contro la Lituania salvo poi cedere nei secondi conclusivi dopo le tre bombe consecutive di Ignas Sargiunas. Gli inglesi hanno poi rialzato la testa contro l’Islanda (84-90), con Carl Wheatle in forza all’Umana Reyer Venezia da tenere sotto stretta osservazione al pari di Akwasi Yeboah (ex Trapani).

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Vertu Motors Arena di Newcastle upon Tyne (Regno Unito) alle 20:30 ora italiana – le 19:30 secondo il fuso orario dell’isola britannica. Diretta tv disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027!