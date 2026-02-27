Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Cagliari-Tortolì: orari, tv, percorso, favoriti

Oggi, venerdì 27 febbraio, si corre la terza tappa del Giro di Sardegna 2026. I protagonisti della competizione sarda si cimenteranno in un percorso lungo 168.1 km con partenza dal capoluogo Cagliari ed arrivo a Tortolì per una frazione che, probabilmente, sarà destinata agli sprinter.

Sono infatti due i GPM previsti, anche se non particolarmente impegnativi; fattore che potrebbe consentire ai velocisti di organizzarsi in caso di possibile volata di gruppo. Attenzione però anche al vento che potrebbe mandare all’aria i piani di molti e regalare così qualche sorpresa.

La terza tappa del Giro di Sardegna sarà in diretta tv su Rai Sport. In streaming si potrà seguire su Eurosport, Raiplay, discovery+, HBO Max per abbonati ed anche sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico a partire dalle ore 13:40. OA Sport, come sempre, garantirà la DIRETTA LIVE scritta della frazione.

PERCORSO

Il tracciato di questa tappa è, fondamentalmente, il più facile di tutta la corsa. A confermarlo è l’altimetria, considerato un dislivello di soli 1190 metri. Saranno due le asperità: Punta Culambaris, situata al km 54.3, e lo strappo di Genna Cresia (1 km al 5.5 %) posto a meno di 30 km dal traguardo. I ventagli saranno una variabile importante in tutta la seconda parte. Attenzione all’ultimo chilometro nell’abitato di Tortolì, dove ci saranno due curve secche a sinistra, particolarmente importanti per il posizionamento.

FAVORITI

I fari saranno puntati indubbiamente su Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), il quale si è aggiudicato la seconda tappa con un piccolo capolavoro nello sprint. Da rimarcare anche le ambizioni di Tommaso Dati (Team Ukyo), in top 10 nelle prime due uscite. Chance inoltre per Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) e Giacomo Ballabio (Team Vorarlberg).

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO DI SARDEGNA 2026

Venerdì 27 febbraio – Cagliari-Tortolì (168.1 km)

Orario di partenza: 11.15

Orario di arrivo: 15.05 circa

DOVE VEDERE LA TERZA TAPPA DEL GIRO DI SARDEGNA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 13.40

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport, discovery+ (dalle 13:40), HBO Max per abbonati. Canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico

Diretta Live testuale: OA Sport