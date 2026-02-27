Gran Bretagna-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Trasferta italiana in Gran Bretagna per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. La prima fase prevede la prima parte del doppio confronto a Newcastle-upon-Tyne: oggi alle 20:30 l’Italia di Luca Banchi andrà a giocarsi una fetta importante di passaggio alla seconda fase in un raggruppamento quanto mai incerto. Questo è il basket europeo, in una certa misura, con le finestre della FIBA, e questa è la seconda.

Azzurri che si presentano in terra britannica con la possibilità di schierare una fetta consistente del blocco della Virtus Bologna, oltre ai giocatori di Milano che sono stati lasciati liberi dall’Olimpia. Squadra che sa come creare pericoli, la Gran Bretagna, e che avrebbe avuto due vittorie all’attivo senza la clamorosa rimonta della Lituania nel match d’apertura. Quattro i precedenti tra le due selezioni propriamente dette, sempre con successo italiano. Il motivo dei pochi precedenti risiede nella storia del basket d’Oltremanica: fino al 1° dicembre 2006 Inghilterra, Galles e Scozia avevano tre nazionali separate. Poi è arrivata la fusione in un’unica entità, dovuta in modo particolare all’approssimarsi delle Olimpiadi di Londra 2012.

Il match tra Gran Bretagna e Italia si giocherà stasera alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA GRAN BRETAGNA-ITALIA OGGI, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027 BASKET

Venerdì 27 febbraio

Ore 20:30 Gran Bretagna-Italia a Newcastle-uopn-Tyne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA GRAN BRETAGNA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta testuale: OA Sport