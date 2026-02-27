LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: ultimi dettagli per Franzoni e Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Giovanni Franzoni e Dominik Paris cercheranno di capitalizzare l’odierno training per rifinire gli ultimi dettagli in vista della gara di domani.

Nella prima prova cronometrata disputata ieri mattina Giovanni Franzoni ha chiuso con il miglior tempo e si è confermato come uno dei punti di riferimento del panorama internazionale. Alle sue spalle l’inedito tandem composto dallo sloveno Martin Cater, staccato di 21 centesimi, e dallo svedese Felix Monsen, terzo a ventisei centesimi.

Decisamente più guardingo l’atteggiamento degli altri big. Marco Odermatt non ha forzato il ritmo e ha chiuso in sedicesima posizione, a +1.36 dall’italiano. Franjo von Allmen, oro olimpico a Bormio, si è rialzato dopo i primi due settori, mentre Dominik Paris si è letteralmente fermato dopo metà gara.

Lo svizzero Marco Odermatt guida la graduatoria di specialità con 510 punti e può amministrare un vantaggio di oltre 100 lunghezze sul connazionale Franjo von Allmen, campione olimpico, secondo a 395. L’Italia si difende in maniera egregia con Paris, terzo con 296 punti, Franzoni, quarto a 224, e Schieder, quinto a 219.

Nutrita e qualificata la rappresentanza azzurra per la tappa sulla Kandahar. In casa Italia saranno ai nastri di partenza del fine settimana in terra tedesca: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod e Guglielmo Bosca.

La seconda prova della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen inizierà alle ore 10:00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del test di allenamento, per vivere appieno ogni singolo istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile. Buon divertimento!