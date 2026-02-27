CiclismoLive CiclismoLive SportStrada
LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint o colpo di mano?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Sardegna 2026. 168.1 km da percorrere da Cagliari a Tortoli per una frazione probabilmente destinata agli sprinter. Due i GPM previsti, ma lunghezza e pendenze irrisorie consentiranno a tutti di organizzarsi per l’eventuale volata. Attenzione ai possibili colpi di mano dopo le fatiche accumulate nelle prime due movimentate giornate di corsa. Tappa che prenderà ufficialmente il via alle 11.15.
Frazione mediana che si preannuncia di trasferimento in vista della tappa regina che andrà in scena sabato. Le due salite di Punta Culumbaris e Genna Cresia non dovrebbero complicare i piani delle ruote veloci verso la probabilissima volata di gruppo. Potrebbe invece sparigliare le carte il vento. Seconda metà del percorso che costeggerà spesso il mare, con le squadre dei favoriti che dovranno fare attenzione ed evitare possibili ventagli.
Proverà a centrare il bis Davide Donati. Il giovane talento della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies ha strabiliato nello sprint della seconda tappa superando Gianmarco Garofoli (Soudal Quick Step) ed il promettente danese Patrick Fridkjaer (Lidl – Trek Future Racing). Già due top ten per Tommaso Dati (Team Ukyo), che vuole continuare ad alzare l’asticella. Occasione anche per Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) e Giacomo Ballabio (Team Vorarlberg). Giornata sulla carta tranquilla per il leader della classifica generale Nicolò Garibbo (Team Ukyo).
La terza tappa del Giro di Sardegna 2026, con partenza da Cagliari ed arrivo a Tortoli, inizierà alle 11.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!