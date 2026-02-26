LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: prove libere nella notte con Bezzecchi e Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Buriram ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che ci hanno lasciato i test pre-stagionali che si sono disputati a Sepang e proprio qui a Buriram.

Quale sarà il programma della giornata? Alle ore 04.45 italiane (le ore 10.45 locali) inizierà la nuova stagione con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. La classe regina, poi, tornerà in azione alle ore 09.00 per le fondamentali pre-qualifiche. Come tradizione il turno durerà 60 minuti e eleggerà la top10 che avrà modo di evitare di passare dalla Q1 in occasione delle qualifiche di domani.

Cosa dovremo attenderci da questa prima giornata di lavoro in pista? Il venerdì di Buriram si dividerà su due aspetti fondamentali. Dopo due giorni di test pre-stagionali disputati pochi giorni fa, team e piloti hanno già una mole notevole di dati per cui non dovranno girare a lungo per trovare il giusto assetto. In secondo luogo ora non si scherzerà più. Verranno tolti i veli alla nuova stagione e capiremo quali moto e piloti si saranno approcciati nel migliore dei modi al Mondiale 2026. Marc Marquez sarà, come sempre, il punto di riferimento della classe regina, con Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia e Pedro Acosta che proveranno ad assumere il ruolo di primi rivali. Senza dimenticare il ritrovato Jorge Martin.

Il venerdì del Gran Premio di Thailandia scatterà alle ore 04.45 italiane con la prima sessione di prove libere. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Buriram. Buon divertimento!