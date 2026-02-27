A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Soldeu e prova Garmisch, tv, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a regalare un fine settimana di grandi emozioni agli appassionati. Il menù di giornata propone la discesa libera di Soldeu per il settore femminile, partenza prevista alle 11:00, mentre a Garmisch-Partenkirchen si disputa la seconda prova cronometrata in vista della libera di domani, il via sarà alle 10:00.

Ad Andorra parte il lungo sprint per provare a scalzare l’infortunata Lindsey Vonn dalla testa della classifica di specialità. Un nutrito gruppo di atlete si darà battaglia per provare a vincere un trofeo che prima della discesa olimpica sembrava praticamente assegnato. La pista Aliga ospita il primo atto del duello tra le pretendenti a quella Coppa di specialità che sembrava ormai appannaggio dell’eterna fuoriclasse statunitense estromessa dal destino avverso nella discesa olimpica. Aicher, Weidle-Winkelmann, le azzurre, Huetter e Johnson non dovranno sbagliare, consapevoli che ogni minimo errore potrebbe essere pagato a caro prezzo.

Le azzurre sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste con il trio Sofia Goggia (per lei terzo tempo in entrambe le prove cronometrate), Laura Pirovano e Nicol Delago. Non sarà purtroppo al via Federica Brignone. La valdostana, a malincuore, ha deciso di rinunciare alla gara a causa del persistere del dolore alla gamba sinistra.

In campo maschile gli sciatori tornano sulla Kandahar per l’ultimo test prima della gara di domani, la settima in stagione. Marco Odermatt cerca il successo per mettere il sigillo alla classifica di specialità, mentre gli azzurri, reduci da una stagione eccellente, vogliono continuare ad essere protagonisti. Franzoni è stato il migliore nella prova di ieri e proverà a confermarsi anche in quella odierna.

Come seguire gli eventi in tv? La discesa libera femminile sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 11:00 alle 12:00 e su RaiSport HD a partire dalle 12:00. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Non è prevista alcuna copertura tv o streaming della seconda prova cronometrata della discesa di Garmisch. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile e della prova maschile, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Venerdì 27 febbraio

Ore 10.00 Seconda prova cronometrata discesa libera maschile Garmisch (Germania)

Ore 11.00 Discesa libera femminile Soldeu (Andorra) – Diretta tv Rai 2 (dalle 11:00 alle 12:00) e RaiSport HD (dalle 12:00)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 11:00 alle 12:00) e RaiSport HD (dalle 12:00)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN; Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA LIBERA FEMMINILE SOLDEU

1 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

2 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

3 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

5 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

7 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

12 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

13 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

14 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

15 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

16 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

17 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

18 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

19 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

21 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

22 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

23 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

24 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

25 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

26 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

27 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

28 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

29 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

30 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

33 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

34 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

35 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

36 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

40 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

41 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

43 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

45 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR Atomic

46 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

48 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

49 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

50 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

51 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

53 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA LIBERA MASCHILE GARMISCH

1 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

5 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

9 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

11 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

13 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

14 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

17 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

19 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

20 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

21 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

22 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

24 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

25 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

27 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

28 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

34 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

35 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

36 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

37 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

39 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

41 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

42 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

43 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

47 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

51 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

52 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

54 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

55 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

56 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

57 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

58 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

60 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

61 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

62 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol