LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Goggia inizia la rincorsa alla coppa

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Soldeu, evento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Dopo la magnifica parentesi dedicata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina ricomincia il massimo circuito internazionale del circo bianco.

A Soldeu (Andorra) inizia la rincorsa di Sofia Goggia verso la sfera di cristallo. Dopo cinque gare sulle nove in calendario l’italiana occupa la quinta posizione con 180 punti, gli stessi di Nicol Delago. In testa alla classifica c’è Lindsey Vonn, la quale ha già terminato la stagione dopo la brutta caduta di Cortinga, che guida con 400 punti davanti ad Emma Aicher (256) e Kira Weidle-Winkelmann (232).

In quarta posizione c’è Laura Pirovano che riparte dai 207 punti e proverà ad essere fino alla fine tra le contendenti per la sfera di cristallo. A Soldeu l’azzurra continua il proprio inseguimento al primo podio della carriera in Coppa del Mondo, dopo aver sfiorato a lungo questo traguardo. Non sarà della partita Federica Brignone, campionessa olimpica in Super-G ed in gigante.

La discesa di Soldeu inizierà con la partenza di Marte Monsen, pettorale numero 1, che partirà alle 11.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!