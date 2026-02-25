Sport in tv oggi (mercoledì 25 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 25 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la prima tappa del Giro di Sardegna, mentre gli amanti del tennis avranno l’imbarazzo della scelta tra Dubai, Acapulco, Santiago, Merida ed Austin. La Champions League di volley femminile propone il playoff di ritorno tra Novara e Scandicci, anche Milano cercherà il pass per i quarti di finale incrociando l’Olympiacos di fronte al proprio pubblico.

In serata si concluderà la regular season della Superlega di volley maschile e si delineerà il tabellone dei playoff scudetto, mentre Schio e Venezia si affronteranno nell’Eurolega di basket femminile. Le Olimpiadi Invernali sono appena terminate, ma si tornerà subito sulla neve con la prova della discesa femminile di Soldeu e le qualificazioni di skicross.

Spazio al ritorno dei playoff della Champions League di calcio con la Juventus chiamata alla grande rimonta contro il Galatasaray, mentre la Virtus Bologna ospiterà il Barcellona nell’Eurolega di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 25 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 25 febbraio

01.00 TENNIS – ATP 500 Acapulco, sedicesimi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Pacheco Mendez (ore 01.00), Bellucci-Hijikata (secondo match dalle ore 01.00)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Germania (diretta streaming su BWF Tv)

10.30 CICLISMO – Giro di Sardegna, prima tappa: Castelsardo-Bosa (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.40; diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.40)

11.00 TENNIS – ATP 500 Dubai, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 CICLISMO – Tour du Rwanda, quarta tappa: Karongi-Rubavu (non è prevista dirett atv/streaming)

11.00 SNOOKER – Welsh Open, secondo turno (diretta streaming su Discovery Plus; dirett astreaming su Eurosport 1, HBO Max, DAZN dalle ore 14.00)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera femminile aSoldeu (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Kopaonik, qualificazioni(non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 CRICKET (Mondiali T20) – Sri Lanka-Nuova Zelanda (diretta streaming su ICC Tv)

16.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 TENNIS – ATP 250 Santiago, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Pellegrino-Comesana (secondo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 19.00), Darderi-Navone (quarto match dalle ore 17.00 e non prima delle ore ore 00.00)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno playoff) – Scandicci-Novara (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

18.45 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Atalanta-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce-Partizan Belgrado (diretta streaming su Euro League Tv)

19.00 TENNIS – WTA 250 Austin, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il WTA di Merida; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis, SuperTenniX)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Olympiacos (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Najma-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega, gara-2 playoff) – Schio-Venezia (diretta streaming su Rai PlaySport 1)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, ritorno quarti di finale) – Chieri-Budowlani Lodz (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, semifinale di ritorno) – Vallefoglia-KNRC (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno playoff) – Milano-Olympiacos (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Modena-Verona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su RaiPlay, VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Padova-Piacenza (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Milano-Cuneo (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Monza (diretta streaming su VBTV)20.30 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Grottazzolina (diretta streaming su VBTV)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su EuroLeague Tv)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Juventus-Galatasaray (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – PSG-Monaco (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Real Madrid-Benfica (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga Profesionale argentina) – Gimnasia-Rosario (diretta streaming su Como Tv)

21.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 TENNIS – WTA 500 Merida, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il WTA di Austin; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis, SuperTenniX)

21.15 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 CALCIO (Copa Libertadores) – Bahia-O’Higgins (diretta streaming su Como Tv)

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE A SOLDEU DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SARDEGNA DALLE 13.40

LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND DALLE 18.45

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-BARCELLONA DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-OLYMPIACOS DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-GALATASARAY DALLE 21.00