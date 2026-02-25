LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: serve una rimonta storica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della gara di ritorno dei playoff di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund. Nella gara di andata della scorsa settimana i tedeschi si sono imposti per 2-0 sui bergamaschi con i gol di Guirassy e Beier. Risultato che quindi ”costringe” i lombardi in questa seconda gara tra le due squadre a segnare almeno 2 gol per ottenere i supplementari nella speranza di qualificarsi al tabellone finale che coincide con gli ottavi. I ragazzi di Palladino nel primo match sono sembrati un po’ spenti dal punto di vista del gioco e hanno sofferto la compostezza avversaria. Rimontare i gialloneri non è impossibile, ma non è sicuramente un’impresa semplice. I nerazzurri dovranno dunque pretendere di più dal loro gioco ed essere più cinici in fase offensiva.

Tralasciando il match in Champions League della scorsa settimana, l’Atalanta si sta comportando comunque bene nelle sue ultime partite. L’ultima vittoria in casa contro l’insidiosa Napoli ha sicuramente dato morale e fiducia agli atalantini. Per quanto riguarda le altre partite in campionato si contano solo vittorie. L’ultimo match non vinto risale al 1 febbraio fuori casa contro il Como dove la squadra di Bergamo pareggiò. Dunque l’andamento è assolutamente positivo dopo un inizio di stagione non troppo entusiasmante. Il cambio di panchina che ha visto Raffaele Palladino prendere la guida dei bergamaschi sembra stia ben prosperando e la scelta si sta rivelando al momento azzeccata.

Tra i giocatori più in forma dei nerazzurri si può sicuramente menzionare Pašalić. Il croato sta mostrando di essere un giocatore molto utile in attacco. Sia in termini di impostazione della manovra che per quanto riguarda la fase realizzativa. Tutto ciò in un comparto offensivo pieno di soluzioni e alternative. Con la concorrenza di Scamacca e De Ketelaere e il nuovo inserimento Daniel Maldini, l’attacco dei lombardi è più che pericoloso e potenzialmente importante per il numero di goal da mettere in cascina. L’Atalanta dovrà sfruttare le sua qualità per scalfire la rocciosa difesa del Borussia Dortmund. Compito non semplice ma con le giuste manovre bisognerà sfruttare ogni occasione possibile per mettere la palla nella rete avversaria e recuperare lo svantaggio dell’andata.

Relativamente i gialloneri Guirassy, punto di riferimento in attacco dei tedeschi e marcatore nel match di andata, rimane il più pericoloso tra le fila della squadra di Dortmund. Non si può sapere con esattezza se i ragazzi di Kovač giocheranno una partita con l’ambizione di segnare per aumentare il vantaggio di reti a match in corso, oppure se opteranno sin dall’inizio per prediligere la manovra difensiva cercando di mantenere lo score stabilito nella partita precedente. Questo può anche destabilizzare gli atalantini che dato lo svantaggio in termini di reti dovranno in qualche modo scalfire l’impostazione della squadra avversaria. I gialloneri da questo punto di vista, come accade nel seguente format in queste circostanze, potranno almeno inizialmente essere agevolati dal punto di vista tattico.

L’Atalanta si presenterà probabilmente in attacco con Samardžić e Pašalić dietro Scamacca. A centrocampo Bellanova, Ederson, De Roon e Zalewski. Djimsiti, Hien e Kolasinac dietro in difesa a salvaguardare la porta presidiata da Carnesecchi. Nel Borussia confermato Guirassy come punta con dietro Brandt e Beier. Svensson, Nmecha, Bellingham e Gittens in mezzo al campo. Difesa a 3 con Anton, Bensebaini e Ryerson. Kobel in porta. Le due formazioni sembrerebbe si possano quindi schierare in maniera similare. La partita di ritorno dei playoff di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund si svolgerà a Bergamo nella New Balance Arena e inizierà alle 18:45. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!