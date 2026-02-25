LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia dopo i fasti olimpici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Federica Brignone e Sofia Goggia tornano in gara dopo i fasti olimpici.

La tappa andorrana propone un fine settimana dedicato alle discipline veloci che inizierà con la discesa libera di venerdì alle 11:00. Si prosegue sabato 28 con la disputa del SuperG, recupero della gara non disputata a Zauchensee, e si chiude domenica 1 marzo con un secondo SuperG, la partenza delle due gare è prevista alle 10:15.

Un finale di stagione che poteva apparire ampiamente scontato si trasformerà invece in una battaglia all’ultimo respiro per provare a vincere la Coppa di specialità. Il grave infortunio subito nella discesa olimpica di Cortina ha tolto definitivamente dai giochi Lindsey Vonn: l’americana potrà solo osservare l’esito delle ultime quattro gare per capire se riuscirà, eventualmente, ad aggiudicarsi il trofeo.

Un lotto di concorrenti decisamente agguerrite proverà a farsi largo nel tentativo di superare quei 400 punti con cui l’americana guida al momento la graduatoria: le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, le azzurre Laura Pirovano, Nicol Delago e Sofia Goggia, l’austriaca Cornelia Huetter e l’altra statunitense Breezy Johnson.

La squadra azzurra schiererà Sara Allemand, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. Ricordiamo che l’Italia può schierare nove atlete in discesa e dieci in supergigante. Federica Brignone, nel supergigante disputato nella stagione 2015/16, è l’unica ad aver vinto a Soldeu in casa azzurra. L’atleta valdostana proverà a conquistare i punti per ottenere il pass per la finale di specialità a Lillehammer.

La prima prova della discesa di Soldeu inizierà alle ore 11:00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del test di allenamento, per vivere appieno ogni singolo istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile. Buon divertimento!