SuperLega, ultima chiamata: Trento, Modena e Piacenza si giocano il terzo posto nella notte dell’ultima giornata

La ventiduesima e ultima giornata di regular season di SuperLega si gioca tutta in contemporanea mercoledì 25 febbraio alle 20.30 e concentra praticamente tutte le attenzioni sulla lotta per il terzo posto. Per il resto, i verdetti sono già scritti: la Sir Susa Scai Perugia è certa del primo posto con 55 punti, la Rana Verona è sicura della seconda piazza a quota 48, mentre dalla sesta all’ottava posizione le gerarchie non cambieranno. Ai play-off andranno le prime otto con gli abbinamenti classici (1ª-8ª, 2ª-7ª, 3ª-6ª, 4ª-5ª), mentre la Yuasa Battery Grottazzolina, ultima, è già retrocessa e non ci saranno altre discese di categoria.

Il vero nodo riguarda terzo, quarto e quinto posto, con Itas Trentino e Valsa Group Modena appaiate a 44 punti e la Gas Sales Bluenergy Piacenza subito dietro a 43. Un solo punto divide tre squadre e può cambiare completamente il volto dei quarti di finale. Arrivare terzi significherebbe incrociare la Cucine Lube Civitanova, già certa del sesto posto; chiudere quarti o quinti vorrebbe dire invece affrontarsi in uno scontro diretto immediato, con il rischio di un’eliminazione eccellente già al primo turno.

Trento ospita la Cisterna Volley alla BTS Arena in una gara che, sulla carta, appare favorevole ma che arriva dopo il passo falso di Piacenza. Nell’ultimo turno la formazione di Mendez è caduta 3-1, pagando un 44% in attacco e qualche difficoltà in ricezione, mentre Piacenza ha fatto la differenza con 12 muri e 10 ace. Ora per i trentini serve una vittoria piena, possibilmente senza concedere set, per blindare almeno il quarto posto e mettere pressione alle rivali, con un occhio inevitabile a quoziente set e quoziente punti, che potrebbero risultare decisivi in caso di arrivo a pari merito.

Modena riceve Verona al PalaPanini in quella che è probabilmente la sfida più delicata della serata. La squadra di Giuliani è reduce dal 3-0 esterno su Grottazzolina, successo netto che ha confermato solidità e profondità di roster. Ma Verona, pur certa del secondo posto, non può permettersi di abbassare la tensione dopo il 3-0 subito da Perugia. Per gli emiliani la parola chiave è continuità: una vittoria da tre punti garantirebbe almeno il mantenimento della posizione attuale e potrebbe valere il sorpasso definitivo su Trento in caso di passo falso gialloblù.

Piacenza è attesa dalla trasferta di Padova contro la Sonepar Padova. Gli emiliani arrivano galvanizzati dal successo su Trento, con Mandiraci protagonista e numeri importanti in battuta e a muro. Per la squadra di Boninfante l’obiettivo è chiaro: vincere e sperare. Serve un successo pieno e contemporaneamente un inciampo di una tra Trento e Modena per completare il sorpasso. Padova non ha più obiettivi di classifica, ma proprio per questo può giocare senza pressione, rendendo la gara meno scontata di quanto dica la classifica.

Perugia, già prima, ospita Grottazzolina in una partita che ha il sapore di un test in vista dei play-off. Gli umbri hanno appena espugnato Verona con autorità, mostrando equilibrio in tutti i fondamentali e confermando di essere la squadra più continua della stagione. Possibile qualche rotazione, ma l’obiettivo sarà mantenere ritmo e intensità. Per Grottazzolina sarà invece l’ultimo atto in SuperLega, un’occasione per chiudere con dignità un’annata complicata.

A Civitanova la Cucine Lube Civitanova, sicura del sesto posto, ospita la Vero Volley Monza, già ottava. I marchigiani arrivano dal successo al tie-break su Cisterna con uno straordinario Nikolov da 34 punti e vogliono presentarsi ai quarti con fiducia e brillantezza offensiva. Monza, reduce dal 3-1 su Milano, ha già il pass per i play-off ma proverà a consolidare le proprie certezze.

Milano affronta la MA Acqua S.Bernardo Cuneo in una gara che non cambierà la classifica ma servirà ai lombardi per preparare il quarto contro Verona. Per Cuneo, come per Cisterna e Padova, sarà soprattutto una serata di congedo.