Tabellone playoff Serie A1 volley femminile 2026: Conegliano favorita per lo scudetto, Milano e Scandicci ci provano

Si è delineato il tabellone dei playoff scudetto di volley femminile. Al termine della regular season della Serie A1, le migliori otto classificate hanno staccato il biglietto per gli scontri a eliminazione diretta che assegneranno il titolo. Si partirà con i quarti di finale al meglio delle tre partite (passa il turno chi ne vince due), poi le semifinali al meglio dei cinque incontri (fa festa chi si impone in tre confronti) e la finale sulla distanza dei cinque match.

Conegliano ha chiuso il campionato al primo posto in classifica e incrocerà Busto Arsizio, ottava dopo le ventisei serrate giornate del torneo. Le Campionesse d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico contro le Farfalle, che cercheranno comunque di mettere in difficoltà le lanciatissime Pantere. Scandicci si presenta come seconda forza: Ekaterina Antropova e compagne incroceranno la sempre ambiziosa Bergamo, settima in regular season e da prendere con le pinze.

Milano ha terminato in terza posizione: il testa a testa contro Vallefoglia si preannuncia non semplice per Paola Egonu e compagne. Le menerghine, avranno eventualmente lo svantaggio del campo in caso della probabile semifinale contro Scandicci. Un derby piemontese caratterizzerà invece l’ultimo quarto di finale: testa a testa sempre vibrante tra Novara e Chieri, chi vince si regalerà la semifinale probabilmente contro Conegliano.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Busto Arsizio

[4] Novara vs [5] Chieri

[2] Scandicci vs [7] Bergamo

[3] Milano vs [6] Vallefoglia