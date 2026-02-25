LIVE Virtus Bologna-Barcellona 47-43, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Vildoza scatenato, sorpasso bolognese all’intervallo lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

58-49 Shengelia da tre per suonare la carica! Il Barcellona torna sotto il -10, 11 punti per l’ex.

58-46 Jallow con l’ausilio di tabellone e ferro! La Virtus prova ad allungare, +12.

56-46 Piazzato di Diouf! La Virtus trova il vantaggio in doppia cifra, +10.

54-46 1/2 di Fall a cronometro fermo.

54-45 VILDOZA ALZA LA PARABOLA! 5-0 VIRTUS, +9.

52-45 AAAALEEEN SMAAAAILAGIIIIC! TRIPLAAAAAAA

49-45 Virata di Fall e il Barcellona torna a segnare dopo un digiuno a cavallo tra secondo e terzo quarto.

49-43 JALLOW SU ASSIST DI DIOUF ALLO SCADERE DEI 24″!

Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 47-43 per la Virtus Bologna con cui si era chiuso il primo tempo.

21:25 14 punti di Carsen Edwards e 12 di Alen Smailagic per la Virtus, con 8 punti e 5 assist ma soprattutto 5 palle rubate di Luca Vildoza – 16 punti di Kevin Punter e 9 di Tornike Shengelia per i blaugrana. Bolognesi che tirano col 68% da due, mentre i catalani hanno avuto pochi liberi a disposizione ma li hanno segnati tutti (4/4) oltre a guidare la statistica dei rimbalzi (14-20).

Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo la Virtus Bologna è avanti 47-43 sul Barcellona!

47-43 VILDOZA! RUBA PALLA A PUNTER E SEGNA SULLA SIRENA!

45-43 Rimbalzo e appoggio di Diarra! Ancora +2 Virtus.

43-43 Nicola Laprovittola risponde da due per il nuovo pari.

43-41 RUNNER DI EDWARDS! SORPASSO VIRTUS, TIME-OUT PASCUAL.

41-41 DIOUF! LA SCHIACCIATA DEL PAREGGIO.

39-41 Luca Vildoza elude la difesa blaugrana per il -2.

37-41 Kevin Punter dalla media per arrivare a 16 punti.

37-39 1/2 per ‘Momo’ Diouf a cronometro fermo.

36-39 Sottomano in contropiede di Alen Smailagic per il -3 Virtus.

34-39 Taglio sul lato debole di ‘Willy’ Hernangomez.

34-37 1/2 di Smailagic in lunetta per arrivare a quota 10 punti.

33-37 DIARRA! MINI-BREAK VIRTUS.

31-37 SMAAAAAILAGIC! TRIPLAAAAAAAA

28-37 Kevin Punter dalla media.

28-35 Taglio perfetto e schiacciata di Smailagic! La Virtus non molla.

26-35 Tripla dalla rimessa di Norris! +9 Barça.

26-32 Schiacciata di Diarra! -6 Virtus.

24-32 Appoggio di Satoransky per ristabilire il +8 degli ospiti.

24-30 Rubata e canestro in contropiede di Vildoza!

22-30 Appoggio facile di Fall per il +8 Barcellona.

22-28 Luca Vildoza in allontanamento per il -6 Virtus.

Inizia il secondo quarto a Bologna!

Si chiude il primo quarto sul 20-28 in favore del Barcellona sulla Virtus Bologna.

20-28 2/2 di Carsen Edwards in lunetta per rosicchiare un paio di punti.

18-28 Rimbalzo e appoggio di Shengelia per il vantaggio in doppia cifra dei blaugrana.

18-26 Completato il 2+1 dal georgiano.

18-25 Shengelia col cambio mano e il fallo! +7 Barcellona con circa un minuto alla prima sirena.

18-23 RISPONDE IMMEDIATAMENTE KEVIN PUNTER! 12 PUNTI PER LUI.

18-20 CAAAARSEEEN EDWAAAARDS! TRIPLAAAAAA

15-20 Penetrazione di Nicola Laprovittola.

15-18 Mano morbida di Tornike Shengelia per ristabilire il +3.

15-16 DIOUF SUL BELLISSIMO ASSIST DI EDWARDS! ANCORA -1 VIRTUS.

13-16 Edwards per rimanere in scia.

11-16 Laprovittola perfetto da tre! +5 Barcellona a metà primo quarto.

11-13 Terzo tempo e appoggio di Jallow.

9-13 Jan Vesely da due.

9-11 Carsen Edwards in transizione per il -2 Virtus.

7-11 Uscita perfetta dai blocchi per l’ex Virtus Bologna e Milano: tripla!

7-8 Appoggio di Smailagic per il -1.

5-8 Kevin Punter replica con la stessa moneta.

5-5 CARSEN EDWARDS! TRIPLA.

2-5 Canestro di Tornike Shenglia per il +3 Barcellona.

2-3 Alen Smailagic sblocca il punteggio per la Virtus Bologna.

0-3 3/3 di Kevin Punter in lunetta.

Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti!

Questi gli Starting five scelti dai due coach: Vildoza Edwards Smailagic Jallow Diouf (Virtus Bologna); Gunter Laprovittola Clyburn Vesely Shengelia (Barcellona)

20:25 Squadre che stanno per essere presentate, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti.

20:22 Coach Dusko Ivanovic, attraverso il sito della società bolognese, ha presentato così la sfida odierna: “Dopo la Coppa Italia abbiamo una partita di Euroleague contro una delle più grandi squadre d’Europa. In questo momento penso che dobbiamo concentrarci principalmente su noi stessi. Vale a dire soprattutto risolvere i problemi che stiamo trovando con la posizione di playmaker. Dobbiamo trovare qualche soluzione e fare meglio. Inoltre dobbiamo tornare a essere aggressivi in difesa e provare a giocare meglio in transizione, cercando magari di ottenere 10-15 punti facili, dato che in questo momento per noi giocare 5 vs 5 è difficile. Quindi il nostro obiettivo per questa partita è essere aggressivi e provare a correre”.

20:19 In cerca di riscatto anche il Barcellona, con i blaugrana reduci dal ko in semifinale di Copa del Rey contro il Baskonia di Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo che ha poi piegato anche il Real Madrid di Sergio Scariolo aggiudicandosi il trofeo. 17-11 è il record dei catalani che si trovano in quinta posizione, con Tornike Shengelia e Will Clyburn che tornano a Bologna per la prima volta da ex. Da tenere sotto stretta osservazione anche l’ex Olimpia Milano Kevin Gunter.

20:16 12-16 è lo score degli emiliani che li colloca in quindicesima posizione. Assente Alessandro Pajola, con Daniel Hackett che non sarà della partita dopo un lieve infortunio accusato nel corso dei quarti di finale di Coppa Italia contro Napoli. Fari puntati quindi su Carsen Edwards e Luca Vildoza, con Diouf e Saliou Niang a dare man forte nel pitturato.

20:13 Le V-nere ritornano in campo in Eurolega dopo la settimana dedicata alla Coppa Italia, con i bolognesi eliminati in semifinale dalla Bertram Tortona poi finalista e sconfitta dall’Olimpia Milano. Speranze per accedere ai play-in ridotte al lumicino, ma i campioni d’Italia vogliono comunque onorare l’impegno e tornare al successo anche in ambito continentale.

20:10 Buonasera a tutti, amiche e amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Virtus Bologna-Barcellona, ventinovesima giornata dell’Eurolega di basket 2026.

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Barcellona, Eurolega basket 2026. Le V-nere tornano in campo in Europa e cercano di riscattare le ultime uscite continentali, per provare a tenere ancora viva la speranza di accorciare in classifica per i play-in.

I bolognesi vogliono anche vendicare l’uscita in semifinale in Coppa Italia della settimana scorsa, con gli uomini di coach Dusko Ivanovic estromessi dalla finalista Bertram Derthona Tortona. 12-16 è il record dei bianconeri, con l’allenatore montenegrino che punterà ancora su Carsen Edwards e Luca Vildoza ben coadiuvati da Matt Morgan e Saliou Niang.

Il Barcellona dell’ex Tornike Shengelia – che torna in Emilia per la prima volta da avversario dopo aver firmato per i blaugrana l’estate scorsa – cerca di cancellare il ko contro Paris Basketball e la battuta d’arresto in semifinale di Copa del Rey contro il Baskonia di Paolo Galbati che ha poi conquistato il trofeo vincendo in finale contro il Real Madrid. Fari puntati anche sull’ex Milano Kevin Punter e su ‘Willy’ Hernangomez per rimanere in scia alle battistrada.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Barcellona!