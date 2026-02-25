LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito una frazione mossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Dopo 5 anni di assenza torna la storica corsa a tappe isolana con una frazione subito interessante. 189.8 km da Castelsardo e Bosa con pochissimi chilometri di pianura, tre veri e propri GPM ed un dislivello che sfiora i 3000 metri. Occasione per i finisseur e per i velocisti resistenti che dovranno però superare indenni l’ultima salita. Sarà dunque subito spettacolo con un arrivo incerto che seguirà una rapidissima discesa.

Prima parte di frazione che presenta i GPM di Osilo ed Ossi, con numerosi saliscendi che si susseguiranno per oltre 100 km. Il GPM di Villanova Monteleone invece potrebbe restare sulle gambe di qualche ruota veloce. 12 km al 4.5% di pendenza media con punte che sfiorano la doppia cifra in alcuni brevi tratti e lo scollinamento situato ai -58 km dall’arrivo. Al termine della salita ci sarà un lungo falsopiano deleterio per i probabili attaccanti che porterà ad una velocissima discesa che proietterà i corridori verso la linea del traguardo.

Proverà a reggere lungo l’ultima salita Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber), tra i velocisti più in forma del lotto. Ottime sensazioni anche per lo spagnolo Manuel Peñalver (Polti VisitMalta) e Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort), che cercheranno di inserirsi nella volata decisiva. Occhi puntati anche sull’olandese Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick Step), giovane finisseur capace di sfruttare questo tipo di percorsi, ed all’altrettanto giovanissimo danese Patrick Frydkjaer. Curiosità anche chiaramente su Lorenzo Mark Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe), che sta man mano approcciando le corse senior dopo aver impressionato in juniores ed under 23.

La prima tappa del Giro di Sardegna 2026 inizierà alle 10.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta delle fasi decisive a partire dalle 14.00. Buon divertimento a tutti!