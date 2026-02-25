LIVE Milano-Olympiacos, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: completare l’opera per i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i play-off di Champions League di volley femminile 2025-2026 tra Milano e Olympiacos. Il primo passo è stato compiuto con autorità, ora serve completare l’opera. Alla vigilia della gara di ritorno dei play-off di Champions League femminile, la Vero Volley Milano parte dal 3-0 conquistato ad Atene contro l’Olympiacos Piraeus e si prepara a difendere il vantaggio davanti al proprio pubblico. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove ad attendere la vincente ci sarà il temibile VakifBank Istanbul.

All’andata, nel palazzetto di Rentis, Milano ha offerto una prova di grande solidità imponendosi in tre set (25-20, 25-21, 25-17) in appena 69 minuti di gioco. Una vittoria costruita su numeri importanti, a partire dai 54 punti complessivi contro i 48 delle greche, ma soprattutto grazie a una superiorità evidente nei momenti chiave. Le ragazze di Stefano Lavarini hanno fatto la differenza a muro, chiudendo con 12 block vincenti, e hanno saputo capitalizzare gli errori avversari con lucidità. Protagonista assoluta Paola Egonu, autrice di 17 punti con il 55% in attacco, terminale offensivo principale di una squadra che ha chiuso con il 44% di efficacia offensiva. Ottimo anche il contributo delle centrali: Anna Danesi ha messo a referto 10 punti con 3 muri, mentre Hena Kurtagic ha garantito presenza sotto rete e solidità in fase di primo tempo. In ricezione Milano ha sofferto a tratti (37% di positività), ma è riuscita comunque a mantenere il controllo grazie a una gestione ordinata del cambio palla.

Dall’altra parte l’Olympiacos si è aggrappato ai 16 punti di Kubura e agli 11 di Abderrahim, ma ha pagato un rendimento altalenante in attacco (37%) e una minore incisività nei fondamentali di break. Le greche, pur sostenute dal proprio pubblico, non sono mai riuscite a ribaltare l’inerzia dei set, soprattutto nei finali dove Milano ha mostrato maggiore freddezza. Il ritorno rappresenta ora un passaggio decisivo. Forte del successo esterno, Milano potrà gestire con maggiore serenità, ma dovrà evitare cali di concentrazione contro un’avversaria che non ha più nulla da perdere. Per l’Olympiacos servirà un’impresa per riaprire il discorso qualificazione, mentre per le lombarde l’obiettivo è chiaro: chiudere la pratica e conquistare l’accesso ai quarti.

All’orizzonte c’è il VakifBank Istanbul, una delle potenze del volley europeo. Prima però c’è da completare il lavoro iniziato ad Atene. Milano ha dimostrato di avere qualità, profondità di roster e solidità mentale: ora è chiamata a confermarlo per continuare il proprio cammino continentale.

C’è anche un po’ di Italia nell’Olympiacos, primo avversario di Milano nel girone di Champions League. La formazione allenata dal serbo Branko Kovacevic schiera in cabina di regia Isabella Di Iulio, 34 anni, reduce da tre stagioni in Italia con la Savino Del Bene Scandicci, dove spesso ha trovato anche spazio da titolare. Al suo fianco la greca Elisavet Iliopoulou, 24 anni, arrivata in estate dal GS Panionios. Le opposte sono la serba naturalizzata greca Milika Kubura, al quarto anno all’Olympiacos, e la greca Maria Oikonomidou, 33 anni, vista in Italia con l’Albese in A2 e approdata al Pireo nella scorsa estate sempre dal GS Panionios.

In banda giocano la tedesca Ivana Vanjak, 30 anni, al secondo anno nelle file dell’Olympiacos dopo l’esperienza in Indonesia nel Jakarta Pertamina Enduro, l’algerina Yasmine Abderrahim, 26 anni, arrivata nel 2024 dal Pays d’Aix Venelles, la greca Athanasia Fakopoulídou, 27 anni, approdata nell’estate 2024 dall’OFA Apollonios, e la colombiana Amanda Coneo (classe 1996), in passato protagonista in Italia con Filottrano, Legnano e Torino, e reduce dall’esperienza giapponese con le Denso Airybees. Al centro spicca una fuoriclasse ben nota al pubblico italiano: la serba Jovana Stevanovic, ex Casalmaggiore, Scandicci, Milano e Busto Arsizio, arrivata dalla Turchia dopo la stagione all’Eczacibasi. Con lei tre centrali greche: Melina Emmanouilidou, 31 anni, alla quinta stagione consecutiva con l’Olympiacos; Kiriaki Terzoglou, arrivata in estate dal PAOK Salonicco; e la giovanissima Ioanna Dimitriou, 17 anni, prodotto del vivaio. I liberi sono María-Eléni Artakianoú, 31 anni, da quattro stagioni al Pireo, e Ifigéneia Sampáti, alla terza annata consecutiva con l’Olympiacos.

si parte alle ore 20.30!