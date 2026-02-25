LIVE Scandicci-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: derby campale per i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di CEV Champions League 2025/2026.

Al Pala BigMat di Firenze si riparte dal 3-1 dell’andata in favore delle piemontesi. Nella gara di sette giorni fa le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi hanno ottenuto una convincente vittoria facendo un passo avanti verso i quarti di finale. Le campionesse del mondo sono chiamate ad un’impresa ardua: vincere la partita in tre o quattro set per giocarsi la qualificazione al golden set.

Scandicci non arriva a questa partita nel migliore dei modi. Le campionesse del mondo sono in emergenza in posto 4, dove nelle ultime settimane hanno dovuto fare a meno di Avery Skinner. Nelle ultime uscite Marco Gaspari ha ottenuto buone risposte da Lindsey Ruddins, schierata anche come opposta contro Milano. Vedremo se Skinner riuscirà ad essere in campo questa sera e in caso contrario su chi ricadrà la scelta del tecnico italiano.

Novara è in un ottimo periodo di forma. Nella gara d’andata la squadra piemontese ha sempre avuto in mano il controllo della partita, mettendo in difficoltà Scandicci con il servizio e la velocità del gioco di Cambi. La squadra di Bernardi arriva sulle ali dell’entusiasmo anche per il quarto posto ottenuto in regular season grazie al netto successo contro Il Bisonte Firenze e la sconfitta di Chieri contro Perugia.

I primi due incontri stagionali tra le due squadre li ha vinti Scandicci al tie-break, mentre Novara si è imposta nel precedente di 7 giorni fa. L’incontro odierno è in programma al Pala BigMat di Firenze a partire dalle 18.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Scandicci-Novara con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!