Sport in tv oggi (giovedì 26 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 26 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con l’Europa League e la Conference League, il ciclismo su strada con il Giro di Sardegna, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il basket con l’Eurolega, e tanto altro ancora.

Prosegue la marcia di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Dubai: gli azzurri nei quarti di finale incontreranno i cechi Petr Nouza e Patrik Rikl. Esordirà direttamente negli ottavi di finale del WTA 500 di Merida, invece, Jasmine Paolini, che sfiderà l’australiana Priscilla Hon.

Nell’ATP 500 di Acapulco, infine, disputeranno i quarti di finale sia Flavio Cobolli, numero 5 del seeding, che se la vedrà con il qualificato cinese Wu Yibing, sia Mattia Bellucci, che affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 8 del tabellone.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 26 febbraio

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: 1a prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Indie Occidentali-Sudafrica – ICC.TV

11.00 Tennis, ATP 500 Dubai: quarti di finale (1° match alle 11.00 Bolelli/Vavassori-Nouza/Rikl) – Sky Sport Uno (fino alle 16), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45), Sky Go, NOW, Tennis TV

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soldeu: 2a prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Kopaonik: qualificazioni skicross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.50 Ciclismo, Giro della Sardegna: seconda tappa – 13.40 Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, YouTube Lega Ciclismo Professionistico

14.00 Ciclismo, Tour du Rwanda: quinta tappa – YouTube Tour du Rwanda

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: India-Zimbabwe – ICC.TV

17.00 Tennis, ATP 250 Santiago del Cile: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45), Sky Go, NOW, Tennis TV

18.00 Tennis, WTA 250 Austin: ottavi di finale – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45), SuperTenniX, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Conference League: Fiorentina-Jagiellonia – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Ferencvaros-Ludogorets – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Stoccarda-Celtic – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Stella Rossa-Lille – Sky Sport 258, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Viktoria Plzen-Panathinaikos – Sky Sport 259, Sky Go, NOW

20.05 Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21.00 Tennis, WTA 500 Merida: ottavi di finale (3° match dalle 21.00 non prima dell’1.00 di venerdì 27 febbraio Paolini-Hon) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Bologna-Brann – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Fenerbahçe – TV8 HD, Sky Sport Arena, Sky Sport 254, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Celta-PAOK – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Genk-Dinamo Zagabria – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

1.00 di venerdì 27 febbraio Tennis, ATP 500 Acapulco: quarti di finale (1° match all’1.00 Cobolli-Wu, a seguire 2° match dall’1.00 Bellucci-Tiafoe) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

