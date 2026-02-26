LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: una delle ultime occasioni per restare in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la ventinovesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Una delle ultime occasioni per provare a rimanere in corsa

Difficilissima trasferta in Israele per l’Olimpia Milano, che cerca una vittoria per tenere ancora vive le flebili speranze di avvicinare il decimo posto, l’ultimo ultimo per accedere al Play-In. Servirà una prestazione ai limiti della perfezione alla squadra di Peppe Poeta, visto che affronta una delle migliori squadre dell’Eurolega, costruita per arrivare fino alla Final Four e per provare a vincere la competizione.

Milano è reduce dalla vittoria della sua nona Coppa Italia, che ha riportato sicuramente entusiasmo nell’ambiente. In Eurolega ha pesato tantissimo la sconfitta casalinga nell’ultimo turno contro il Dubai e dunque servirà l’impresa a Tel Aviv contro un’Hapoel che nelle ultime dieci partite ne ha perse sei ed è che è lontana solo due vittorie dalla stessa Olimpia.

La palla a due di Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la ventinovesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.05. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!