LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso insidioso e volata non scontata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna 2026, la Ortistano-Carbonia. La corsa fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026.

Il percorso, di 136,2 km, presenta 3 Gran Premi della Montagna. Il primo, di terza categoria, è quello di Genna Sciria (8,4 km al 2,8% medio), che inizia dopo 54 km dalla partenza. Successivamente, ancora di terza categoria, ci sarà il Colle Buggerru (1 km al 9.1% medio) che termina ai -40 km dalla conclusione. L’ultima ascesa sarà quella di Valico Montecani (6,5 km al 5,7% medio), seconda categoria, dal suo scollinamento rimarranno 28 km al traguardo. L’arrivo è in leggera salita, con l’ultimo km che ha una pendenza media del 2,3%. Oltre queste tre ascese classificate come GPM, su tutto il percorso sono presenti diversi strappi o tratti di leggera salita, per un totale di 1929 metri di dislivello.

La tappa sembra adattarsi a velocisti resistenti o a passisti con un buono sprint, per un finale che sembra molto incerto. Attenzione, anche, alle fughe da lontano, che nelle salite potrebbero mettere in difficoltà le squadre delle ruote veloci nel recuperare terreno. Su un percorso del genere potrebbe vincere chiunque, fatto che lascia aperte le speranze per un gran numero di ciclisti.

Seppur complicati da identificare, alcuni favoriti per la vittoria ci sono. Per una volata ristretta i protagonisti principali sono Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Dušan Rajovic (Solution Tech NIPPO Rali) e i due italiani Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber), Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgroe Rookies), con Uriarte che se dovesse resistere ai tratti in salita sarebbe il più pericoloso.

Per quanto riguarda, invece, gli uomini che potrebbero vincere dalla fuga il campo di ricerca si allarga notevolmente. Esperti in questi tipi di percorsi sono sicuramente gli uomini della Soudal Quick-Step, con Louis Vervaeke e Pascal Eenkhoorn come atleti principali. Tanti gli italiani nella lista dei candidati alla vittoria dalla fuga, tra cui Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Nicola Conci (XDS Astana Team) e Luca Covilli (Bardiani CSF 7 Saber). Attenzione, anche, a Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), che nonostante un tracciato non duro abbastanza per le sue qualità, può contare su classe ed esperienza per battere i rivali.

L’inizio della seconda tappa del Giro di Sardegna 2026 è previsto per le ore 11.50. OA Sport vi aggiornerà con la DIRETTA LIVE testuale a partire dalle 13.40. Buon divertimento!