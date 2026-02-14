Sci di fondo, definito il quartetto dell’Italia per la staffetta maschile. L’ordine delle frazioni

Scelti i 4 componenti azzurri della staffetta 4×7.5 km maschile di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani a mezzogiorno a Tesero a difendere i colori dell’Italia saranno Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino.

Per la prima volta la distanza della gara maschile sarà equiparata a quella della prova femminile, con frazioni accorciate per gli uomini a 7.5 km, contro i 10 km del passato: la Norvegia dovrebbe comunque fare nettamente la differenza rispetto alla concorrenza.

A parte i norvegesi, nelle prime due frazioni in classico, nelle quali saranno impegnati Davide Graz ed Elia Barp, probabilmente saranno nelle posizioni di testa anche la Finlandia, con Iivo Niskanen che proverà a fare la differenza, la Francia, gli USA e la Svezia.

Nelle frazioni in skating, invece, Martino Carollo, galvanizzato dopo l’ottima prestazione individuale, e Federico Pellegrino a cui l’Italia affida le proprie speranze di medaglia, soprattutto in caso di arrivo in volata, dovranno provare a portare il quartetto azzurro su uno dei gradini del podio.