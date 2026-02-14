Olimpiadi 2026: ottimo andamento della vendita dei biglietti per Milano Cortina su tutte le sedi

Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono 1.270.000 e più i biglietti venduti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 attraverso le varie sedi di gara. Lo comunica l’amministratore delegato di Milano Cortina Andrea Varnier, che lo ha raccontato in una conferenza stampa utile a sottolineare questi e altri dati di vendita.

Così parla Varnier: “Stiamo registrando risultati trasversali: si va dal 94,5% di Bormio all’88,7% di Anterselva, passando per il 90% di Milano. Lo sci alpinismo, al debutto olimpico, è sold out, per le gare di pattinaggio di velocità i biglietti ancora a disposizione rappresentano il 6% del totale, in montagna le gare più vendute sono quelle di salto con gli sci (90%) e slittino (87%)“.

Tante le polemiche sui prezzi dei biglietti, giudicati in più occasioni non proprio abbordabili, respinte però puntualmente da Varnier: “Siamo in linea con gli altri eventi internazionali e, a giudicare dalle vendite, mi sento di dire che la politica adottata sia stata corretta“.

Per quel che concerne i numeri, va rimarcato come il salto con gli sci goda di una grandissima popolarità lungo l’arco alpino, ma anche in Giappone (grazie soprattutto, negli ultimi anni, a Ryoyu Kobayashi). E nel pattinaggio velocità una larga fetta dei numeri l’ha fatta il pubblico olandese, sempre pronto a colorare d’affetto i suoi beniamini.