Curling, mattinata negativa per le squadre femminili di Canada e Svizzera alle Olimpiadi
Va in archivio una quarta sessione davvero difficile per l’Italia femminile di curling impegnata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il team guidato da Stefania Constantini ha infatti perso la terza partita su tre match disputati, cedendo il passo anche alla Cina per 7-8 e gravitando in coda alla classifica del Round Robin.
Oltre al match delle azzurre, si sono svolte in contemporanea sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium altre due sfide, con responsi tutt’altro che banali: Sulla pista B infatti la Gran Bretagna ha trovato la prima vittoria nel torneo, battendo il competitivo Canada per 7-6. Grande incontro quello disputato dalle britanniche, brave a marcare tre punti terzo end, per poi rubare una mano da uno nel quarto.
Ma è caduta anche la compagine della Svizzera nella pista D, costretta a cedere il passo per 5-7 al cospetto di un Giappone arrembante e più lucido nei momenti decisivi, vedi la mano rubata all’ottavo round seguita da due importanti punti segnati in precedenza.
Al momento in testa alla classifica si trova la Svezia, con tre vittorie su tre; seguono Cina, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti, tutte con due successi ed una sconfitta. Le azzurre, al momento, sono l’unica squadra senza una vittoria.
CLASSIFICA ROUND ROBIN CURLING FEMMINILE
|Women
|SWE
|3
|0
|CHN
|2
|1
|KOR
|2
|1
|SUI
|2
|1
|USA
|2
|1
|CAN
|1
|2
|DEN
|1
|2
|GBR
|1
|2
|JPN
|1
|2
|ITA
|0
|3