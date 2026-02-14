Curling, l’Italia non decolla alle Olimpiadi: Constantini e compagne perdono la mano finale, vince la Cina

L’Italia è incappata nella terza sconfitta consecutiva nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver cercato di battagliare contro la Svizzera e aver ceduto di schianto alla Corea del Sud, le azzurre hanno perso contro la non irresistibile Cina per 8-7 e restano così ferme al palo. Il quartetto tricolore non riesce a dare una svolta alla sua avventura a cinque cerchi, rimane all’ultimo posto in classifica e ormai la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classifica del round robin aperto a dieci squadre, è un mero miraggio.

La skip Stefania Constantini (bronzo nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner), la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis sono passate a condurre per 7-5 dopo i tre punti messi a segno nell’ottavo end, ma si sono fatte raggiungere al termine della nona frazione e non sono poi riuscite a conservare il martello nel parziale conclusivo, subendo il doloroso sorpasso da parte di Rui Wang e compagne.

Le padrone di casa torneranno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alle ore 19.05 per affrontare la forte Svezia di Anna Hasselborg, al momento in testa alla graduatoria da imbattuta (3-0): si tratta di un ostacolo improbo per una formazione che appare in evidente difficoltà tecnica e mentale e che sta ancora pagando le scorie per le polemiche generatesi in seguito all’esclusione di Angela Romei da questa formazione, a cui è stata preferita Rebecca Mariani (la figlia del Direttore Tecnico sta facendo da riserva).

LA CRONACA DI ITALIA-CINA

La prima parte dell’incontro viaggia su un continuo botta e risposta: un punto a testa nei primi due end, due marcature per ciascuno tra terzo e quarto parziale, di nuovo un punto per ogni compagine tra quinta e sesta frazione, per un punteggio di 3-3 quando si entrava nella fase calda dell’incontro.

Le asiatiche mettono la testa avanti portando a casa un punto nel settimo end, ma le azzurre alzano il livello nella mano successiva e confezionano la prima giocata di spessore di queste Olimpiadi, incamerando tre punti che permettono di issarsi sul 7-5. Si sono create tutte le condizioni per provare a vincere il match, ma Constantini e compagne soffrono la verve delle rivali.

Il quartetto di Rui Wang non demorde e tira fuori gli schemi tattici tipici delle squadre asiatiche, imbrigliando il gioco delle azzurre con grande bravura e pareggiando i conti (7-7). L’Italia ha il vantaggio dell’ultimo tiro nel decimo end, ma è costretta a rincorrere e la stone finale tirata da Constantini non regala quanto sperato: mano rubata da un punto e successo cinese.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Cina vs Italia 8-7

Gran Bretagna vs Canada 7-6

Giappone vs Svizzera 7-5

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1. Svezia 3 vittorie (3 partite disputate)

2. Cina 2 vittorie (3 partite disputate)

2. Corea del Sud 2 vittorie (3 partite disputate)

2. Svizzera 2 vittorie (3 partite disputate)

2. USA 2 vittorie (3 partite disputate)

6. Canada 1 vittoria (3 partite disputate)

6. Danimarca 1 vittoria (3 partite disputate)

6. Gran Bretagna 1 vittoria (3 partite disputate)

6. Giappone 1 vittoria (3 partite disputate)

10. Italia 0 vittorie (3 partite disputate)