Jakara Anthony manda l’Australia in estasi alle Olimpiadi: memorabile trionfo nelle prime dual moguls, che riscatto

Tre giorni fa era uscita con le ossa rotta dalla finale delle moguls, a cui si era presentata con tutti i favori del pronostico e poi conclusa soltanto in quinta posizione. Oggi si è laureata Campionessa Olimpica, risultando insuperabile nella finale delle dual moguls, andata in scena sotto una fitta nevicata a Livigno. La fuoriclasse australiana ha conquistato la seconda medaglia d’oro a cinque cerchi dopo quella conquistata a Pechino 2022 nelle moguls (o gobbe, se vogliamo usare l’italiano per chiamare questa specialità dello sci freestyle).

La 27enne, che nel proprio palmares annovera anche un paio di Coppe del Mondo in questa disciplina, ha prevalso nettamente in finale contro la statunitense Jaelin Kauf, imponendosi con 20 punti contro i 15 della rivale. A completare il podio della prima gara di dual moguls nella storia dei Giochi è stata la statunitense Elizabeth Lemley, che aveva trionfato nelle moguls a sorpresa. L’americana ha prevalso ai danni della francese Perrine Laffont (18.00 a 17.00), la quale aveva saltato una porta nella semifinale con Kauf.

Il programma giornaliero dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina proseguirà alle ore 19.30 con le attesissime qualificazioni del Big Air femminile: l’Italia vuole sognare in grande con Flora Tabanelli, Campionessa del Mondo di specialità che farà il proprio ritorno in gara dopo l’infortunio accusato nel mese di novembre.