Quando parte Sofia Goggia nel superG delle Olimpiadi: orario, n. di pettorale, tv

Giovedì 12 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: anche per il settore femminile dello sci alpino si assegneranno le medaglie nel superG, con la gara che inizierà alle ore 11.30.

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.47.20: il superG femminile, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra.

Per il superG femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio

Ore 11.30 SuperG femminile Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA NEL SUPERG FEMMINILE?

Il superG femminile inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra: salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.47.20.

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI

2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA

3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER

4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

7 507168 AICHER Emma 2003 GER

8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT

11 297910 CURTONI Elena 1991 ITA

12 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT

13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR

14 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL

15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA

16 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA

17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO

18 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA

19 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA

20 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA

21 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA

22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA

23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT

24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI

25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN

26 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL

27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

28 516705 DURRER Delia 2002 SUI

29 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN

30 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN

31 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

32 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND

33 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE

34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

35 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

37 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

38 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE

39 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG

40 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK

41 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ

42 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

43 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX