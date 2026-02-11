Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro rimonta nel fondo e trionfa alle Olimpiadi. Costa a ridosso della top10

Jens Luraas Oftebro conferma lo status di miglior fondista del circuito e rispetta il pronostico della vigilia, vincendo la gara individuale di combinata nordica con salto su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dieci giorni dopo il trionfo al Triple di Seefeld, il norvegese ha fatto nuovamente la differenza sugli sci stretti in condizioni particolarmente selettive (neve bagnata e poco compatta) centrando il secondo oro a cinque cerchi della carriera.

Il 25enne scandinavo era già salito sul gradino più alto del podio nel Team Event di Beijing 2022, mentre a livello individuale vantava un argento ottenuto sempre quattro anni fa ma nella Gundersen con salto su Large Hill. Jens Luraas Oftebro, settimo al via della 10 km a inseguimento dopo una buona prestazione sul trampolino, si è riportato insieme agli altri big sul leader entro metà gara effettuando poi l’azione decisiva nell’ultimo giro.

L’unico in grado di rispondere (seppur non immediatamente) al forcing di Oftebro è stato l’austriaco Johannes Lamparter, che si è preso l’argento senza riuscire a giocarsi realmente la volata finale per il successo ottenendo comunque la prima medaglia olimpica della carriera. Terzo posto insperato alla vigilia per il trentenne finlandese Eero Hirvonen, che ha recuperato sette posizioni nel segmento di fondo arrivando subito dietro al tandem di testa e salendo per la prima volta sul podio ai Giochi.

Quarta piazza a 17″ dal vincitore per l’austriaco Stefan Rettenegger e quinta a 22″ per il finnico Ilkka Herola, mentre l’estone Kristjan Ilves è scivolato al sesto posto dopo aver primeggiato nel salto. Buona prestazione sugli sci e discreto risultato finale per il migliore degli azzurri Samuel Costa, risalito dal 22° al 13° posto. Rimonta incoraggiante nel fondo anche per Aaron Kostner, da 27° a 16°, mentre il veterano Alessandro Pittin ha recuperato 14 posizioni chiudendo 19°.