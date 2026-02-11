Softball, definiti i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: tre chance per l’Italia

La WBSC ha recentemente diramato i criteri con i quali sarà effettuata la qualificazione per il softball alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sarà uno degli sport che usciranno dall’hub di Los Angeles, dal momento che si giocherà a Oklahoma City, a quasi 2000 km e due fusi orari di distanza. Vediamo la questione nel dettaglio.

Prima strada: Mondiali di softball del 2027. O meglio, del 2026-2027, visto che, come già gli ultimi, sono bi-fase, e l’Italia affronterà la fase di qualificazione a Praga. A partecipare alle Olimpiadi sarà la squadra meglio classificata non ancora qualificata (e, in pratica, diversa dagli USA, che hanno il pass automatico da Paese organizzatore).

Seconda strada: i tre tornei continentali di qualificazione nel 2027. Questi avranno tale composizione: per Asia-Oceania 4 asiatiche e 2 oceaniche, per Europa-Africa 5 europee e 1 africana, per le Americhe, appunto, 6 americane. Ognuno di questi tre tornei qualificherà una squadra, chiaramente la prima. Sono, dunque, tre le qualificate.

Terza strada: torneo finale di qualificazione. A esso partecipano le seconde e le terze dei tornei continentali di cui si è appena discusso. Da qui passerà una sola squadra, quella che avrà così il pass per la rassegna a cinque cerchi di Los Angeles.

Capitolo composizione delle squadre: saranno 15 le giocatrici coinvolte. Per tutte il limite di età è dei 16 anni nell’anno in cui si svolgono le Olimpiadi, termine che vale anche per i tornei di qualificazione oltre che per il torneo a cinque cerchi.