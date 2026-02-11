Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (12 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, giovedì 12 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli del superG femminile di sci alpino, della 10 km tl femminile di sci di fondo, delle moguls maschili di sci freestyle, del cross maschile e dell’halfpipe femminile di snowboard, dei 5000 femminili di speed skating, della staffetta a squadre di slittino, e dei 500 femminili e dei 1000 maschili di short track.

Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey maschile e di curling maschile, si concluderà la prima fase dell’hockey su ghiaccio femminile, e ci saranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.05-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Giovedì 12 febbraio

09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca

09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1

10.00 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazione 2

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2

11.08 SKELETON – Gara maschile, seconda manche

11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia

12.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 1

12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2

12.55 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 2

13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia

14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale

14.30 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada

14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali

14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo

15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro

15.30 BOB – Monobob femminile, prove cronometrate 1-2

16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminili

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1

18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1

20.15 SHORT TRACK – 500 metri femminili, quarti di finale

20.28 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (terza manche)

20.28 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, quarti di finale

21.00 SHORT TRACK – 500 metri femminili, semifinali

21.07 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, semifinali

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca

21.31 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale B

21.36 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale A

21.43 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale B

21.48 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale A

