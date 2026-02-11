Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (12 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, giovedì 12 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli del superG femminile di sci alpino, della 10 km tl femminile di sci di fondo, delle moguls maschili di sci freestyle, del cross maschile e dell’halfpipe femminile di snowboard, dei 5000 femminili di speed skating, della staffetta a squadre di slittino, e dei 500 femminili e dei 1000 maschili di short track.
Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey maschile e di curling maschile, si concluderà la prima fase dell’hockey su ghiaccio femminile, e ci saranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Giovedì 12 febbraio
09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca
09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche
10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1
10.00 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazione 2
10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2
11.08 SKELETON – Gara maschile, seconda manche
11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia
12.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 1
12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2
12.55 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 2
13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile
13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia
14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale
14.30 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada
14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali
14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo
15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro
15.30 BOB – Monobob femminile, prove cronometrate 1-2
16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminili
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada
17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1
18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA
19.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19.59 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1
20.15 SHORT TRACK – 500 metri femminili, quarti di finale
20.28 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20.28 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, quarti di finale
21.00 SHORT TRACK – 500 metri femminili, semifinali
21.07 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, semifinali
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca
21.31 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale B
21.36 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale A
21.43 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale B
21.48 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale A
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (9.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.05-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.