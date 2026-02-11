Minuti di spavento alle Olimpiadi: Liu Jiayu picchia testa e collo, rimane a terra immobile

Un bruttissimo incidente ha avuto luogo sulle nevi di Livigno durante le qualificazioni dell’halfpipe femminile, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Liu Jiayu è caduta malamente sull’ultimo salto della seconda run, mentre cercava la prestazione necessaria per qualificarsi alla finale: la sua tavola ha avuto un comportamento innaturale sulla struttura e in fase di atterraggio si è sbilanciata in avanti, ha perso il controllo ed è finita a terra in maniera violenta, picchiando prima con la spalla sinistra, poi con collo e testa.

L’atleta cinese è rimasta a terra immobile per lunghi minuti, venendo prontamente soccorsa dal personale medico, che l’ha immobilizzata e poi spostata in barella fuori dall’impianto, per poi trasportarla con urgenza in ospedale. La gara è rimasta interrotta per una decina di minuti, salvo poi riprendere per concludere il turno preliminare che ha delineato le ammesse all’atto conclusivo di domani sera.

La 33enne nativa di Hegang è un’autentica veterana di questa specialità: alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 conquistò la medaglia d’argento, mentre ai Mondiali è salita sul podio in due occasioni (oro nel 2009 e bronzo nel 2011), senza dimenticarsi la Coppa del Mondo di halfpipe alzata al cielo ormai diciassette anni fa. Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti sulle condizioni mediche di Liu Jiayu, l’auspicio è giungano presto notizie rassicuranti.