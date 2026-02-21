Pallanuoto
Pallanuoto, l’AN Brescia vince ed aggancia momentaneamente la Pro Recco in testa alla Serie A1
Brescia vince ed aggancia momentaneamente la Pro Recco in testa alla Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella 16ma giornata, in attesa dei posticipi, necessari per la concomitanza con la Conference Cup, i lombardi passano in casa del Telimar per 16-20, salendo a quota 45 punti.
A -3 dalla coppia di testa c’è il Savona, che regola l’Ortigia per 18-8, mentre nel gruppo in lotta per il quinto posto importante affermazione di Trieste, che passa in casa della Canottieri Napoli per 6-13, stacca proprio i campani e scavalca provvisoriamente il De Akker Team.
Assieme agli alabardati resta soltanto il Quinto, che piega l’Olympic Roma per 12-8 e si porta a +7 sulla zona play-out, al momento rappresentata proprio dai capitolini. La Roma Vis Nova, infatti, stacca i cugini grazie alla vittoria per 10-15 in casa della Florentia, portandosi in solitaria al 9° posto, che rappresenta la salvezza diretta.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Risultati e programma 16ª giornata
Sabato 21 febbraio
AC Group Canottieri Napoli-Pallanuoto Trieste 6-13
Telimar-AN Brescia Team 16-20
Iren Genova Quinto-Training Academy Olympic Roma 12-8
Banco BPM RN Savona-C.C. Ortigia 1928 18-8
RN Florentia-Roma Vis Nova Pallanuoto 10-15
Mercoledì 25 febbraio
21:00 Ranieri Impiantistica CN Posillipo-RN Nuoto Salerno
21:15 De Akker Team-Pro Recco Waterpolo
Classifica
Pro Recco Waterpolo* 45
AN Brescia Team 45
Banco BPM RN Savona 42
Ranieri Impiantistica CN Posillipo* 29
Pallanuoto Trieste 24
Iren Genova Quinto 24
De Akker Team* 22
AC Group Canottieri Napoli 21
Roma Vis Nova Pallanuoto 20
Training Academy Olympic Roma 17
Telimar 15
RN Nuoto Salerno* 13
CC Ortigia 1928 10
RN Florentia 3
* = una partita in meno