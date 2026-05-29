I quarti di finale inaugurano i playoff di A1 maschile: CN Posillipo-Pallanuoto Trieste è la sfida più attesa

Inizia il rush finale. Parte la corsa a quel titolo che, ad eccezione del trionfo dell’AN Brescia nel 2021, è ormai proprietà esclusiva della Pro Recco. Prendono il via i playoff del campionato di Serie A1 maschile. La formula di quest’anno introduce una piacevole novità: tornano i quarti di finale.

Saranno le prime otto classificate al termine della stagione regolare a contendersi il tricolore. La Pro Recco, reduce dal trionfo del Classico di mercoledì, ospita alla Sciorba la Roma Vis Nova. I liguri iniziano a scaldare i motori in vista della fase decisiva dell’anno: la Final Four di Champions League e le finali scudetto. Ragionevole pensare che Sandro Sukno possa ruotare le forze a propria disposizione. Per i capitolini la serie rappresenta l’opportunità di disputare due confronti ad alta intensità agonistica in vista delle semifinali per l’accesso alla prossima edizione delle coppe europee.

L’AN Brescia attende a Mompiano la De Akker Bologna, settima al termine della stagione regolare. I leoni dovranno essere bravi, nel poco tempo a disposizione, a recuperare le energie spese nella sfida con i liguri. Fondamentale approcciare bene l’impegno contro una rivale che nella singola partita può tentare il colpaccio e ha già scritto la storia con il trionfo in Conference Cup.

La piscina Zanelli ospita il primo atto del derby ligure tra Banco BPM Rari Nantes Savona e Iren Genova Quinto. Innegabile affermare che i biancorossi padroni di casa partano favoriti per la qualità e la profondità del roster. La squadra costruita dal DS Di Somma e brillantemente allenata da Luca Bittarello merita solo applausi per il cammino compiuto: Figari e compagni potranno preparare nel migliore dei modi le sfide in cui provare a conquistare la seconda storica qualificazione alle coppe europee.

L’incontro di cartello, senza dubbio alcuno, si gioca alla piscina Scandone, teatro del primo atto del confronto tra Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo e la Pallanuoto Trieste. La quarta e la quinta forza del torneo si affrontano per contendersi il diritto a sfidare i detentori del titolo in semifinale scudetto e per apporre l’ufficialità sul pass per la prossima annata dei trofei europei. In stagione regolare le due formazioni si sono divise la posta in palio nei confronti diretti: vittoria dei partenopei nell’impianto di Fuorigrotta e netta affermazione dei giuliani nella sfida di ritorno giocata alla Bianchi. Nel confronto tra due organici di assoluto valore e con numerose individualità di primissimo piano potrà rivelarsi decisiva la cura dei dettagli e la capacità di decidere a proprio favore gli episodi che potrebbero orientare l’andamento della contesa.