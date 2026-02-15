Pallanuoto
Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno e torna sola in vetta alla classifica di Serie A1
La Pro Recco torna da sola in testa alla classifica della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, restando a punteggio pieno dopo 15 giornate grazie alla vittoria esterna maturata ai danni del Trieste: gli alabardati vengono doppiati e cedono tra le mura amiche per 11-22 al termine di una gara chiusa già nel primo quarto, finito 1-6.
Posticipi particolarmente positivi per le formazioni liguri, dato che il Savona regola per 24-20 il De Akker Team, scavando il solco decisivo nel terzo quarto, chiuso col parziale di 9-6, dopo essere arrivato a metà gara col minimo vantaggio, sul 10-9. All’ultimo intervallo lo score recita 19-15 ed i liguri amministrano nel finale.
In classifica, dunque, la Pro Recco resta a punteggio pieno, a quota 45, tornando a +3 sul Brescia, mentre il Savona con il successo odierno torna a -3 dai lombardi e resta a -6 dalla vetta della classifica. Alle spalle delle prime tre, c’è il vuoto: il Posillipo è quarto a -10 dal Savona, mentre la De Akker è quinta a -17.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Risultati 15ª giornata
Sabato 14 febbraio
C.C. Ortigia 1928-R.N. Florentia 15-7
Roma Vis Nova Pallanuoto-Iren Genova Quinto 15-10
Training Academy Olympic Roma-Telimar 10-13
R.N. Nuoto Salerno-AC Group Canottieri Napoli 14-15
AN Brescia Team-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 12-6
Domenica 15 febbraio
Pallanuoto Trieste-Pro Recco Waterpolo 11-22
Banco BPM R.N. Savona-De Akker Team 24-20
Classifica
Pro Recco Waterpolo 45
AN Brescia Team 42
Banco BPM RN Savona 39
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 29
De Akker Team 22
Pallanuoto Trieste 21
Iren Genova Quinto 21
AC Group Canottieri Napoli 21
Training Academy Olympic Roma 17
Roma Vis Nova Pallanuoto 17
Telimar 15
RN Nuoto Salerno 13
CC Ortigia 1928 10
RN Florentia 3