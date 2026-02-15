Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno e torna sola in vetta alla classifica di Serie A1

La Pro Recco torna da sola in testa alla classifica della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, restando a punteggio pieno dopo 15 giornate grazie alla vittoria esterna maturata ai danni del Trieste: gli alabardati vengono doppiati e cedono tra le mura amiche per 11-22 al termine di una gara chiusa già nel primo quarto, finito 1-6.

Posticipi particolarmente positivi per le formazioni liguri, dato che il Savona regola per 24-20 il De Akker Team, scavando il solco decisivo nel terzo quarto, chiuso col parziale di 9-6, dopo essere arrivato a metà gara col minimo vantaggio, sul 10-9. All’ultimo intervallo lo score recita 19-15 ed i liguri amministrano nel finale.

In classifica, dunque, la Pro Recco resta a punteggio pieno, a quota 45, tornando a +3 sul Brescia, mentre il Savona con il successo odierno torna a -3 dai lombardi e resta a -6 dalla vetta della classifica. Alle spalle delle prime tre, c’è il vuoto: il Posillipo è quarto a -10 dal Savona, mentre la De Akker è quinta a -17.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Risultati 15ª giornata

Sabato 14 febbraio

C.C. Ortigia 1928-R.N. Florentia 15-7

Roma Vis Nova Pallanuoto-Iren Genova Quinto 15-10

Training Academy Olympic Roma-Telimar 10-13

R.N. Nuoto Salerno-AC Group Canottieri Napoli 14-15

AN Brescia Team-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 12-6

Domenica 15 febbraio

Pallanuoto Trieste-Pro Recco Waterpolo 11-22

Banco BPM R.N. Savona-De Akker Team 24-20

Classifica

Pro Recco Waterpolo 45

AN Brescia Team 42

Banco BPM RN Savona 39

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 29

De Akker Team 22

Pallanuoto Trieste 21

Iren Genova Quinto 21

AC Group Canottieri Napoli 21

Training Academy Olympic Roma 17

Roma Vis Nova Pallanuoto 17

Telimar 15

RN Nuoto Salerno 13

CC Ortigia 1928 10

RN Florentia 3