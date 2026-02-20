Pallanuoto, Conference Cup: il CN Posillipo supera il Sete Natation e avvicina la qualificazione

Nella seconda giornata del girone D del Qualification Round II di Conference Cup la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo supera 14-9 i francesi del Sete Natation, inanella la seconda vittoria in altrettante uscite e consolida il primato solitario in classifica avvicinando la qualificazione.

I partenopei sbloccano le ostilità con il bel numero di Danilo Radovic ai due metri, attaccano con maggiore efficacia rispetto alla partita con i georgiani e mettono le mani sulla partita grazie al 9-4 con cui si concludono i primi sedici minuti. Si mettono in evidenza Vincenzo Renzuto con una tripletta e un lavoro costante in fase difensiva, e Mattia Rocchino, giocatore totale che segna tre reti e conferma la sua crescita facendosi valere sui due lati della vasca. Da rivedere qualcosina in difesa, ma deve essere attribuito anche il giusto merito allo scatenato Tomic, top scorer della serata con sette gol.

I partenopei torneranno in acqua domani per la sfida forse più difficile del concentramento. Alle 18:30 i padroni di casa affronteranno la Stella Rossa Belgrado in un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica qualificazione. Domenica l’ultimo match propone il confronto con gli spagnoli del Matarò.

Sarà una giornata decisamente impegnativa quella che attende invece la De Akker Bologna. I felsinei, dopo aver dominato 25-9 la partita di esordio nel gruppo C contro il Montpellier, affronteranno i georgiani dell’A-Polo Sport Management nel match delle ore 09:30 e in serata sfideranno i croati del VK Primorje in una delle due sfide che risulteranno decisive in ottica qualificazione.

Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo -Sete Natation 14- 9 (5-2;4-2;3-2;2-3)

CN Posillipo: Izzo, Parrella , Nagy , Radovic 1, Mattiello 1, Aiello 1, Renzuto Iodice 3, Cuccovillo 1, Maksimovic , Porzio 1, Milicic 2, Rocchino 3, Spinelli, Valle 1. All.Porzio

Sete Natation: Rossi, Sauton, Karsenti, Lopinot 1, Sonie, Tomic 7, De Bie, Vasin, Baltus, Radojevic, Mureddu, Gomes Da Silva 1, Jouber, Court. All. Fournier

Arbitri: Laufer-Chatzigoulas

Note: Superiorità: Posi 4/6, Sete 4/11; Rigori : Posi 1/1; Usciti per falli : Parrella

CONFERENCE CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

venerdì 20 febbraio

Stella Rossa-CN Matarò 7-9

Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Sete Natation 14-9

Classifica: Ranieri Impiantistica CN Posillipo 6, Solatradex CN Mataró 3, BVK Crvena Zvezda 2, Sete Natation 1, WPC Dinamo Tbilisi 0.