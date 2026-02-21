Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Trieste e Bogliasco vittoriose in Serie A1
Trieste e Bogliasco vincono nei match odierni della 12ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile, che si completerà mercoledì prossimo per la concomitanza con la Champions League: le alabardate rafforzano il quarto posto, mentre le liguri provano ad avvicinare la sesta piazza, che vorrebbe dire salvezza diretta.
Trieste passeggia contro la Nautilus Civitavecchia, liquidato con un nettissimo 22-6: partita decisa nel primo quarto, chiuso sul 6-0, e messa in ghiacciaia a metà gara, con lo score di 13-1. Accademia per il resto del match, ed a fine gara sono 4 le reti di Klatowski e 3 a testa per McDowall ed Allen.
Importante vittoria esterna del Bogliasco, che passa per 10-15 in casa della Brizz Nuoto e la distanzia in classifica, continuando a sperare di poter evitare i play-out: il poker di Bianco trascina le liguri, che costruiscono il successo nel primo e nel terzo quarto, chiusi entrambi con parziali di 2-4.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Risultati e programma 12ª giornata
Sabato 21 febbraio
Brizz Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 10-15
Pallanuoto Trieste-Nautilus Civitavecchia 22-6
Mercoledì 25 febbraio
14:00 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte
16:30 Rapallo Pallanuoto-Smile Cosenza Pallanuoto
20:00 SIS Roma-Iren Tauride L. Locatelli Genova
Classifica
SIS Roma 29
L’Ekipe Orizzonte 27
Rapallo Pallanuoto 27
Pallanuoto Trieste* 23
Smile Cosenza Pallanuoto 19
Plebiscito Padova 18
AGN Energia Bogliasco 1951* 16
Brizz Nuoto* 9
Nautilus Civitavecchia* 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0
* = una partita in più