Pallanuoto

Pallanuoto, De Akker e Posillipo iniziano con una vittoria in Conference Cup

6 minuti fa

De Akker Team
Inizia con un duplice successo delle formazioni italiane il Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: il De Akker Team passa in casa dei francesi del Montpellier, mentre il Posillipo piega i georgiani della Dinamo Tbilisi.

Nel Girone C il De Akker Team vince senza alcun patema il match d’esordio contro i padroni di casa transalpini del Montpellier, travolti per 9-25: i felsinei di Federico Mistrangelo chiudono la pratica già nel primo quarto, dominato per 8-0. I bolognesi rallentano nella seconda frazione ed arrivano a metà gara sul 12-4, poi allungano ancora nel terzo periodo, chiuso sul 19-8, prima di continuare a macinare gioco nell’ultimo quarto fino al definitivo 25-9.

Nel Girone D, ospitato a Napoli, il Posillipo piega all’esordio i georgiani della Dinamo Tbilisi, sconfitti per 13-8. I campani chiudono il primo periodo sul 3-1 e poi indirizzano il match nel secondo quarto, arrivando a metà gara sull’8-2. Timida reazione degli ospiti nella terza frazione, nella quale accorciano fino al 9-5, ma i padroni di casa tengono a distanza i georgiani fino al 13-8 finale.

CONFERENCE CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Giovedì 19 febbraio

Girone C
Endo Plus Service Honved-A-Polo Sport Management 20-19 dtr (2-3, 3-5, 4-3, 5-3; tr 6-5)
Montpellier Water Polo-De Akker Team 9-25 (0-8, 4-4, 4-7, 1-6)
Classifica: De Akker Team 3, Endo Plus Service Honved 2, A-Polo Sport Management 1, Montpellier Water Polo 0, VK Primorje Erste Bank 0.

Girone D
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-WPC Dinamo Tbilisi 13-8 (3-1, 5-1, 1-3, 4-3)
21:00 BVK Crvena Zvezda-Sete Natation 14-13 dtr (3-2, 2-2, 3-2, 2-4; tr 4-3)
Classifica: Ranieri Impiantistica Ranieri Impiantistica CN Posillipo 3, BVK Crvena Zvezda 2,  Sete Natation 1, WPC Dinamo Tbilisi 0, Solatradex CN Mataró 0.

