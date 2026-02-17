Pallanuoto femminile, Trieste vince ed approda ai quarti di finale dell’Euro Cup

La prima italiana ad approdare ai quarti di finale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile è Trieste: le alabardate passano per 5-13 a Budapest, in Ungheria, in casa del Keruleti TVE e certificano il passaggio del turno senza dover attendere l’esito dell’ultimo match del Girone D tra le magiare e le spagnole dell’EPlus CN Catalunya, che la prossima settimana servirà solo a definire chi tra le iberiche e le giuliane passerà come prima del girone (per riuscirci le catalane dovranno vincere nei tempi regolamentari).

Nel match di questa sera le triestine dominano la scena in casa delle ungheresi: in vantaggio per 3-4 a fine primo quarto, le giuliane allungano nella seconda frazione, arrivando a metà gara sul 4-8. Il dominio delle alabardate continua nel terzo periodo, con lo score che recita 5-12, infine nell’ultimo quarto arriva solo un gol della formazione italiana, che sancisce il definitivo 5-13. Quattro gol per la neozelandese Morgan LeighMcDowall, tre reti a testa per Emma De March e Giorgia Klatowski.

Trieste potrebbe essere raggiunta ai quarti dal Plebiscito Padova già domani sera, anche se le venete non scenderanno in acqua: nel Gruppo C le patavine riposeranno, ma nel match tra le spagnole dello Zodiac CNAB e le francesi del Grand Nancy AC un mancato successo delle francesi nei tempi regolamentari promuoverebbe le venete, assieme alle iberiche, ai quarti.

EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Fase a gironi – 5ª giornata

Martedì 16 febbraio

Girone D

Keruleti TVE-Pallanuoto Trieste 5-13 (3-4, 1-4, 1-4, 0-1)

Classifica: Pallanuoto Trieste 9, EPlus CN Catalunya 6, Keruleti TVE 0.