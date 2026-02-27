Pallanuoto
Pallanuoto, A1 maschile: la lotta per il quarto posto e gli scontri per la salvezza animano la quarta di ritorno
Il calendario si snoda a ritmo sempre più incalzante: non c’è tempo per elaborare l’esito dei posticipi della sedicesima giornata perché si torna subito in acqua per la successiva, la quarta del girone di ritorno. Nel prossimo turno l’attenzione si concentra particolarmente su tre campi: la Bianchi di Trieste, la Comunale di Santa Maria Capua Vetere e il Foro Italico.
Ultima chiamata in ottica quarto posto per la Pallanuoto Trieste. I giuliani, che hanno interrotto la serie di risultati negativi grazie al successo esterno ottenuto la settimana scorsa alla Scandone contro l’AC Group Circolo Canottieri Napoli, ospitano tra le mura amiche la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo. I partenopei, dopo aver centrato l’approdo ai quarti di Conference Cup, hanno vinto agevolmente il recupero con la Rari Nantes Salerno e vantano otto lunghezze di vantaggio sulla truppa allenata da Maurizio Mirarchi. In caso di blitz Renzuto e compagni dilaterebbero il loro vantaggio in doppia cifra e porrebbero così una seria ipoteca su quella quarta piazza che garantisce il pass per le semifinali scudetto.
La Rari Nantes Salerno, orfana della piscina di casa a causa dei lavori alla Simone Vitale, riceve il Telimar e non può permettersi il lusso di ulteriori passi falsi per evitare di mettere in discussione almeno il fattore campo nell’eventuale finale playout. Il club siciliano, dal suo canto, sembra aver invertito la rotta con l’arrivo in panchina di Ivano Quartuccio e con la terza affermazione nelle ultime quattro uscite potrebbe riaprire totalmente la corsa verso la salvezza diretta.
Non esistono margini di errore anche per la Training Academy Olympic Roma. Nell’anticipo televisivo, inizio previsto alle 19:15, i capitolini ricevono la Rari Nantes Florentia fanalino di coda e non possono prescindere dalla conquista dell’intera posta in palio se intendono alimentare le proprie possibilità di centrare la permanenza in categoria senza passare dai playout.
Prova a conquistare il secondo risultato utile tra le mura amiche il Circolo Canottieri Ortigia. Gli aretusei ricevono alla Paolo Caldarella la De Akker Bologna. I felsinei partono in vantaggio in sede di pronostico, ma sono reduci dalle fatiche del Qualification Round II di Conference Cup e dal recupero infrasettimanale contro la capolista.
Impegni sulla carta agevoli per il trio di testa: Pro Recco e AN Brescia, attese dall’impegnativo esordio nel Quarter Final Stage di Champions League della settimana prossima, ospitano rispettivamente AC Group Circolo Canottieri Napoli e Iren Genova Quinto, mentre la Banco BPM Rari Nantes Savona, reduce dalla sconfitta di misura subita con il Marsiglia nell’andata degli ottavi di Euro Cup, affronta la trasferta di Monterotondo contro la Roma Vis Nova.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
PROGRAMMA DICIASSETTESIMA GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
19:15 Training Academy Olympic Roma-R.N. Florentia
Sabato 28 febbraio
15:00 Roma Vis Nova Pallanuoto-Banco BPM R.N. Savona
15:00 R.N. Nuoto Salerno-Telimar
15:30 Pallanuoto Trieste-Ranieri Impiantistica CN Posillipo
15:30 C.C. Ortigia 1928-De Akker Team
18:30 AN Brescia Team-Iren Genova Quinto
18:30 Pro Recco Waterpolo-AC Group Canottieri Napoli
Classifica
Pro Recco Waterpolo 48
AN Brescia Team 45
Banco BPM RN Savona 42
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 32
Pallanuoto Trieste 24
Iren Genova Quinto 24
De Akker Team 22
AC Group Canottieri Napoli 21
Roma Vis Nova Pallanuoto 20
Training Academy Olympic Roma 17
Telimar 15
RN Nuoto Salerno 13
CC Ortigia 1928 10
RN Florentia 3