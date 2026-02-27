Pallanuoto, A1 maschile: la lotta per il quarto posto e gli scontri per la salvezza animano la quarta di ritorno

Il calendario si snoda a ritmo sempre più incalzante: non c’è tempo per elaborare l’esito dei posticipi della sedicesima giornata perché si torna subito in acqua per la successiva, la quarta del girone di ritorno. Nel prossimo turno l’attenzione si concentra particolarmente su tre campi: la Bianchi di Trieste, la Comunale di Santa Maria Capua Vetere e il Foro Italico.

Ultima chiamata in ottica quarto posto per la Pallanuoto Trieste. I giuliani, che hanno interrotto la serie di risultati negativi grazie al successo esterno ottenuto la settimana scorsa alla Scandone contro l’AC Group Circolo Canottieri Napoli, ospitano tra le mura amiche la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo. I partenopei, dopo aver centrato l’approdo ai quarti di Conference Cup, hanno vinto agevolmente il recupero con la Rari Nantes Salerno e vantano otto lunghezze di vantaggio sulla truppa allenata da Maurizio Mirarchi. In caso di blitz Renzuto e compagni dilaterebbero il loro vantaggio in doppia cifra e porrebbero così una seria ipoteca su quella quarta piazza che garantisce il pass per le semifinali scudetto.

La Rari Nantes Salerno, orfana della piscina di casa a causa dei lavori alla Simone Vitale, riceve il Telimar e non può permettersi il lusso di ulteriori passi falsi per evitare di mettere in discussione almeno il fattore campo nell’eventuale finale playout. Il club siciliano, dal suo canto, sembra aver invertito la rotta con l’arrivo in panchina di Ivano Quartuccio e con la terza affermazione nelle ultime quattro uscite potrebbe riaprire totalmente la corsa verso la salvezza diretta.

Non esistono margini di errore anche per la Training Academy Olympic Roma. Nell’anticipo televisivo, inizio previsto alle 19:15, i capitolini ricevono la Rari Nantes Florentia fanalino di coda e non possono prescindere dalla conquista dell’intera posta in palio se intendono alimentare le proprie possibilità di centrare la permanenza in categoria senza passare dai playout.

Prova a conquistare il secondo risultato utile tra le mura amiche il Circolo Canottieri Ortigia. Gli aretusei ricevono alla Paolo Caldarella la De Akker Bologna. I felsinei partono in vantaggio in sede di pronostico, ma sono reduci dalle fatiche del Qualification Round II di Conference Cup e dal recupero infrasettimanale contro la capolista.

Impegni sulla carta agevoli per il trio di testa: Pro Recco e AN Brescia, attese dall’impegnativo esordio nel Quarter Final Stage di Champions League della settimana prossima, ospitano rispettivamente AC Group Circolo Canottieri Napoli e Iren Genova Quinto, mentre la Banco BPM Rari Nantes Savona, reduce dalla sconfitta di misura subita con il Marsiglia nell’andata degli ottavi di Euro Cup, affronta la trasferta di Monterotondo contro la Roma Vis Nova.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA GIORNATA

Venerdì 27 febbraio

19:15 Training Academy Olympic Roma-R.N. Florentia

Sabato 28 febbraio

15:00 Roma Vis Nova Pallanuoto-Banco BPM R.N. Savona

15:00 R.N. Nuoto Salerno-Telimar

15:30 Pallanuoto Trieste-Ranieri Impiantistica CN Posillipo

15:30 C.C. Ortigia 1928-De Akker Team

18:30 AN Brescia Team-Iren Genova Quinto

18:30 Pro Recco Waterpolo-AC Group Canottieri Napoli

Classifica

Pro Recco Waterpolo 48

AN Brescia Team 45

Banco BPM RN Savona 42

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 32

Pallanuoto Trieste 24

Iren Genova Quinto 24

De Akker Team 22

AC Group Canottieri Napoli 21

Roma Vis Nova Pallanuoto 20

Training Academy Olympic Roma 17

Telimar 15

RN Nuoto Salerno 13

CC Ortigia 1928 10

RN Florentia 3